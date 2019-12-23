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12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотогалерея: кого мы потеряли в 2019 году

Каждый год запоминается не только достижениями и успехами, но и человеческими утратами. Вспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни.

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РИА "Новости"
1/26

Российский певец и композитор Крис Кельми скончался вечером 1 января на 64-м году жизни в своем загородном доме в Подмосковье из-за остановки сердца. По словам врачей, это могло произойти из-за злоупотребления спиртным.

Кельми сочинил хиты «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву», а также написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах».

РИА "Новости"
2/26

Народный артист России Иван Бортник умер 5 января. Ему было 79 лет. Актер известен своими ролями в фильмах «Родня», «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья» и др. Бортник работал в Театре на Таганке, где познакомился с Владимиром Высоцким. Тот посвятил Бортнику свою песню «Письмо к другу».

AP 2019
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26 января не стало Мишеля Леграна. Французский композитор скончался на 87-м году жизни. 

Легран написал музыку к таким лентам, как «Шербурские зонтики», «Клео от пяти до семи», «Сладкий ноябрь», «Казанова», «Высокая мода». Всего он создал более 200 песен к кинокартинам и телевизионным фильмам.

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Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни 3 февраля. У музыканта случился сердечный приступ. Ему было 35 лет.

Всего Децл выпустил восемь студийных альбомов. Среди его самых известных песен — «Вечеринка», «Письмо», «Для тебя».

РИА "Новости"
5/26

Народный артист России Сергей Юрский умер 8 февраля из-за остановки сердца. Ему было 83 года. Юрский известен по таким фильмам, как «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Ищите женщину» и многие другие.

РИА "Новости"
6/26

14 февраля стало известно о смерти Сергея Захарова. Советский и российский эстрадный певец скончался в возрасте 68 лет от сердечной недостаточности. Он прославился благодаря песням «Три белых коня», «Татьянин день», «Отцвели хризантемы», «Московские окна», «Очи черные» и др.

AP 2019
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Известный модельер и креативный директор Chanel и Fendi Карл Лагерфельд умер 19 февраля от рака поджелудочной железы. Ему было 85 лет. 

Примечательно, что принадлежавшая Лагерфельду бирманская кошка Шупетт унаследовала часть его состояние в $200 миллионов.

РИА "Новости"
8/26

25 февраля стало известно о смерти одного из основателей НТВ Игоря Малашенко. Бывший медиаменеджер умер на 65-м году жизни. В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

РИА "Новости"
9/26

Выдающийся физик и нобелевский лауреат Жорес Алферов скончался 1 марта на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.

В 2000 году Алферов стал лауреатом Нобелевской премии за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники. Всего ученый стал автором более 500 научных работ и почти сотни изобретений.

AFP 2019
10/26

О смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта стало известно 4 марта. 49-летнего вокалиста нашли мертвым у себя дома в британском графстве Эссекс. Сообщалось, что он совершил самоубийство из-за депрессии, вызванной расставанием с женой.

РИА "Новости"
11/26

9 марта из-за остановки сердца скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Владимир Этуш. Он умер в возрасте 96 лет. Широкой аудитории актер запомнился ролями Сеида-Али в фильме «Адмирал Ушаков», Саахова в «Кавказской пленнице», инженера Брунса в фильме «Двенадцать стульев», Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию», Карабаса Барабаса из «Приключений Буратино» и др.

РИА "Новости"
12/26

16 марта на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности скончалась Юлия Началова. В течение восьми лет певица боролась с подагрой и красной волчанкой, а за год до смерти у нее обнаружили сахарный диабет. 11 марта артистку доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии, где ввели в состояние искусственной комы. 

Юлия Началова обрела популярность в конце 90-х благодаря таким хитам, как «Учитель», «Дюймовочка», «Герой не моего романа». В последние годы ее можно было увидеть в программах «Один в один» и «Наш выход».

РИА "Новости"
13/26

Народный артист СССР, режиссер и общепризнанный классик отечественного кино Марлен Хуциев умер 19 марта на 94-м году жизни. Незадолго до смерти он был госпитализирован в реанимационное отделение Боткинской больницы в Москве. 

Среди картин, снятых режиссером, — «Весна на Заречной улице» (совместно с Феликсом Миронером), «Два Федора», «Застава Ильича», «Послесловие», «Бесконечность» и др.

РИА "Новости"
14/26

20 марта скончался народный артист России, советский и российский актер театра и кино Анатолий Адоскин. Ему был 91 год. На счету актера более 50 ролей в различных фильмах, включая ленты «Девчата», «Братья Карамазовы», «Два капитана», «Москва-Кассиопея» и др. Кроме того, он более полувека выступал на сцене Театра имени Моссовета.

РИА "Новости"
15/26

Народный артист России Алексей Булдаков скончался 3 апреля в возрасте 68 лет. Актер умер во сне из-за оторвавшегося тромба. 

За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в комедийных, детективных, исторических и военных фильмах. Широкую известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в комедиях Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», «Операция «С Новым годом!», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период» и Дмитрия Месхиева «Особенности национальной политики».

РИА "Новости"
16/26

Всенародно любимый режиссер и сценарист Георгий Данелия умер в Москве 4 апреля после продолжительной болезни. Классику советского и российского кино было 88 лет. 

Широкая известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии «Я шагаю по Москве». Среди других его выдающихся киноработ — «Тридцать три», «Не горюй!», «Совсем пропащий!», «Афоня», «Мимино» и «Кин-дза-дза». Кроме того, Данелия выступил соавтором сценариев таких кинокартин, как «Джентельмены удачи», «Француз» и «Привет от Чарли Трубача».

РИА "Новости"
17/26

26 апреля на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. В последние годы актриса тяжело болела, а за неделю до смерти была госпитализирована в реанимацию одной из московских больниц. 

Всенародное признание Быстрицкая завоевала после выхода на экраны фильма «Тихий Дон», где она сыграла Аксинью.

РИА "Новости"
18/26

Композитор Евгений Крылатов умер 8 мая от двусторонней пневмонии в возрасте 85 лет. Он написал музыку более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам, в числе которых — «Приключения Электроника», «Чародеи», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето». Также сотрудничал с поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным и др.

РИА "Новости"
19/26

Известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Он ехал на мотоцикле по Москве, когда внезапно упал из-за плохого самочувствия. Врачи пытались реанимировать его больше часа, но сделать этого не удалось. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти журналиста стало нарушение функций сердца, а также разрыв аорты.

РИА "Новости"
20/26

4 августа автор-исполнитель песен в жанре шансон, звезда русской эмиграции Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет из-за онкологического заболевания. 

В 1974 году он переехал из СССР в США, а в 1981-м вышла пластинка «В шумном балагане», которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов. В девяностые годы Токарев вернулся в Россию. Наибольшую известность ему принесли такие песни, как «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».

РИА "Новости"
21/26

Народная артистка Александра Назарова ушла из жизни 20 августа. Ей было 79 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. 

Актриса снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, среди которых «Граница. Таежный роман», «Бригада», «Ночной дозор», «Елки 1914». Многим Назарова известна по роли Надежды Михайловны в сериале «Моя прекрасная няня».

AP 2019
22/26

Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября на 87-м году жизни. Он возглавлял страну на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 годы. 

Одними из важнейших политических реформ, проведенных им, стали сокращение президентского срока с семи до пяти лет и отмена обязательной службы в армии. Жак Ширак также снискал широкую поддержку, став первым французским лидером, который открыто признал участие его страны в депортации евреев в годы Второй мировой войны.

РИА "Новости"
23/26

Выдающийся режиссер, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни из-за повторного воспаления легких. За 45 лет работы в театре он поставил более 40 спектаклей, в числе которых «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Вишневый сад», «Женитьба», «Пер Гюнт». Среди его кинорежиссерских работ — всенародно любимые картины «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».

РИА "Новости"
24/26

Великий космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября после продолжительной болезни. Первый в истории человек, вышедший в открытый космос, скончался в возрасте 85 лет. 

Всего Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты.

AP 2019
25/26

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась 9 декабря в возрасте 61 года из-за рака мозга. 

Среди самых популярных песен коллектива — Listen To Your Heart, How Do You Do!, The Look и It Must Have Been Love, которая вошла в саундтрек голливудского фильма «Красотка».

РИА "Новости"
26/26

10 декабря на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он скончался в больнице Мюнхена после операции на сердце. 

Лужков возглавлял столицу на протяжении 18 лет. За эти годы в Москве значительно развилась торговля, стали проходить фестивали меда, а пенсионеры начали получать ежемесячные «лужковские надбавки». Город пережил строительный бум. Ударными темпами был восстановлен храм Христа Спасителя, модернизирована Московская кольцевая автодорога, возведены сотни жилых и офисных зданий — за это мэра называли «князем Юрием Строителем».

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