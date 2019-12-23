12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотогалерея: кого мы потеряли в 2019 году
Каждый год запоминается не только достижениями и успехами, но и человеческими утратами. Вспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни.
Российский певец и композитор Крис Кельми скончался вечером 1 января на 64-м году жизни в своем загородном доме в Подмосковье из-за остановки сердца. По словам врачей, это могло произойти из-за злоупотребления спиртным.
Кельми сочинил хиты «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву», а также написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах».
Народный артист России Иван Бортник умер 5 января. Ему было 79 лет. Актер известен своими ролями в фильмах «Родня», «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья» и др. Бортник работал в Театре на Таганке, где познакомился с Владимиром Высоцким. Тот посвятил Бортнику свою песню «Письмо к другу».
26 января не стало Мишеля Леграна. Французский композитор скончался на 87-м году жизни.
Легран написал музыку к таким лентам, как «Шербурские зонтики», «Клео от пяти до семи», «Сладкий ноябрь», «Казанова», «Высокая мода». Всего он создал более 200 песен к кинокартинам и телевизионным фильмам.
Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни 3 февраля. У музыканта случился сердечный приступ. Ему было 35 лет.
Всего Децл выпустил восемь студийных альбомов. Среди его самых известных песен — «Вечеринка», «Письмо», «Для тебя».
Народный артист России Сергей Юрский умер 8 февраля из-за остановки сердца. Ему было 83 года. Юрский известен по таким фильмам, как «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Ищите женщину» и многие другие.
14 февраля стало известно о смерти Сергея Захарова. Советский и российский эстрадный певец скончался в возрасте 68 лет от сердечной недостаточности. Он прославился благодаря песням «Три белых коня», «Татьянин день», «Отцвели хризантемы», «Московские окна», «Очи черные» и др.
Известный модельер и креативный директор Chanel и Fendi Карл Лагерфельд умер 19 февраля от рака поджелудочной железы. Ему было 85 лет.
Примечательно, что принадлежавшая Лагерфельду бирманская кошка Шупетт унаследовала часть его состояние в $200 миллионов.
25 февраля стало известно о смерти одного из основателей НТВ Игоря Малашенко. Бывший медиаменеджер умер на 65-м году жизни. В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина.
Выдающийся физик и нобелевский лауреат Жорес Алферов скончался 1 марта на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.
В 2000 году Алферов стал лауреатом Нобелевской премии за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники. Всего ученый стал автором более 500 научных работ и почти сотни изобретений.
О смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта стало известно 4 марта. 49-летнего вокалиста нашли мертвым у себя дома в британском графстве Эссекс. Сообщалось, что он совершил самоубийство из-за депрессии, вызванной расставанием с женой.
9 марта из-за остановки сердца скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Владимир Этуш. Он умер в возрасте 96 лет. Широкой аудитории актер запомнился ролями Сеида-Али в фильме «Адмирал Ушаков», Саахова в «Кавказской пленнице», инженера Брунса в фильме «Двенадцать стульев», Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию», Карабаса Барабаса из «Приключений Буратино» и др.
16 марта на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности скончалась Юлия Началова. В течение восьми лет певица боролась с подагрой и красной волчанкой, а за год до смерти у нее обнаружили сахарный диабет. 11 марта артистку доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии, где ввели в состояние искусственной комы.
Юлия Началова обрела популярность в конце 90-х благодаря таким хитам, как «Учитель», «Дюймовочка», «Герой не моего романа». В последние годы ее можно было увидеть в программах «Один в один» и «Наш выход».
Народный артист СССР, режиссер и общепризнанный классик отечественного кино Марлен Хуциев умер 19 марта на 94-м году жизни. Незадолго до смерти он был госпитализирован в реанимационное отделение Боткинской больницы в Москве.
Среди картин, снятых режиссером, — «Весна на Заречной улице» (совместно с Феликсом Миронером), «Два Федора», «Застава Ильича», «Послесловие», «Бесконечность» и др.
20 марта скончался народный артист России, советский и российский актер театра и кино Анатолий Адоскин. Ему был 91 год. На счету актера более 50 ролей в различных фильмах, включая ленты «Девчата», «Братья Карамазовы», «Два капитана», «Москва-Кассиопея» и др. Кроме того, он более полувека выступал на сцене Театра имени Моссовета.
Народный артист России Алексей Булдаков скончался 3 апреля в возрасте 68 лет. Актер умер во сне из-за оторвавшегося тромба.
За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в комедийных, детективных, исторических и военных фильмах. Широкую известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в комедиях Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», «Операция «С Новым годом!», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период» и Дмитрия Месхиева «Особенности национальной политики».
Всенародно любимый режиссер и сценарист Георгий Данелия умер в Москве 4 апреля после продолжительной болезни. Классику советского и российского кино было 88 лет.
Широкая известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии «Я шагаю по Москве». Среди других его выдающихся киноработ — «Тридцать три», «Не горюй!», «Совсем пропащий!», «Афоня», «Мимино» и «Кин-дза-дза». Кроме того, Данелия выступил соавтором сценариев таких кинокартин, как «Джентельмены удачи», «Француз» и «Привет от Чарли Трубача».
26 апреля на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. В последние годы актриса тяжело болела, а за неделю до смерти была госпитализирована в реанимацию одной из московских больниц.
Всенародное признание Быстрицкая завоевала после выхода на экраны фильма «Тихий Дон», где она сыграла Аксинью.
Композитор Евгений Крылатов умер 8 мая от двусторонней пневмонии в возрасте 85 лет. Он написал музыку более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам, в числе которых — «Приключения Электроника», «Чародеи», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето». Также сотрудничал с поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным и др.
Известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Он ехал на мотоцикле по Москве, когда внезапно упал из-за плохого самочувствия. Врачи пытались реанимировать его больше часа, но сделать этого не удалось. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти журналиста стало нарушение функций сердца, а также разрыв аорты.
4 августа автор-исполнитель песен в жанре шансон, звезда русской эмиграции Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет из-за онкологического заболевания.
В 1974 году он переехал из СССР в США, а в 1981-м вышла пластинка «В шумном балагане», которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов. В девяностые годы Токарев вернулся в Россию. Наибольшую известность ему принесли такие песни, как «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».
Народная артистка Александра Назарова ушла из жизни 20 августа. Ей было 79 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.
Актриса снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, среди которых «Граница. Таежный роман», «Бригада», «Ночной дозор», «Елки 1914». Многим Назарова известна по роли Надежды Михайловны в сериале «Моя прекрасная няня».
Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября на 87-м году жизни. Он возглавлял страну на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 годы.
Одними из важнейших политических реформ, проведенных им, стали сокращение президентского срока с семи до пяти лет и отмена обязательной службы в армии. Жак Ширак также снискал широкую поддержку, став первым французским лидером, который открыто признал участие его страны в депортации евреев в годы Второй мировой войны.
Выдающийся режиссер, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни из-за повторного воспаления легких. За 45 лет работы в театре он поставил более 40 спектаклей, в числе которых «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Вишневый сад», «Женитьба», «Пер Гюнт». Среди его кинорежиссерских работ — всенародно любимые картины «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».
Великий космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября после продолжительной болезни. Первый в истории человек, вышедший в открытый космос, скончался в возрасте 85 лет.
Всего Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты.
Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась 9 декабря в возрасте 61 года из-за рака мозга.
Среди самых популярных песен коллектива — Listen To Your Heart, How Do You Do!, The Look и It Must Have Been Love, которая вошла в саундтрек голливудского фильма «Красотка».
10 декабря на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он скончался в больнице Мюнхена после операции на сердце.
Лужков возглавлял столицу на протяжении 18 лет. За эти годы в Москве значительно развилась торговля, стали проходить фестивали меда, а пенсионеры начали получать ежемесячные «лужковские надбавки». Город пережил строительный бум. Ударными темпами был восстановлен храм Христа Спасителя, модернизирована Московская кольцевая автодорога, возведены сотни жилых и офисных зданий — за это мэра называли «князем Юрием Строителем».