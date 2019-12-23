12:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии появилась елка из сгоревших деревьев (фото)
В стране продолжают бушевать лесные пожары.
В парке Виньярд в австралийском Сиднее к Рождеству установили очень необычную елку. Она собрана из веток и бревен сгоревших деревьев и «украшена» различными обгоревшими предметами, найденными волонтерами после масштабных лесных пожаров в регионе Новый Южный Уэльс.
Необычное «праздничное» дерево является инициативой «Красного креста» и агентства DDB. Елка должна привлечь внимание к проблеме лесных пожаров и одновременно вселить надежду на восстановление экосистемы.
Напомним, что уже несколько месяцев в отдельных регионах Австралии бушуют масштабные лесные пожары, которые уничтожили много миллионов гектаров лесных площадей и около 1000 домов. Также в середине декабря при тушении огня погибли двое пожарных.
Екатерина Гура