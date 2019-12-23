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12:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии появилась елка из сгоревших деревьев (фото)

В стране продолжают бушевать лесные пожары.

В парке Виньярд в австралийском Сиднее к Рождеству установили очень необычную елку. Она собрана из веток и бревен сгоревших деревьев и «украшена» различными обгоревшими предметами, найденными волонтерами после масштабных лесных пожаров в регионе Новый Южный Уэльс.

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Необычное «праздничное» дерево является инициативой «Красного креста» и агентства DDB. Елка должна привлечь внимание к проблеме лесных пожаров и одновременно вселить надежду на восстановление экосистемы.

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Напомним, что уже несколько месяцев в отдельных регионах Австралии бушуют масштабные лесные пожары, которые уничтожили много миллионов гектаров лесных площадей и около 1000 домов. Также в середине декабря при тушении огня погибли двое пожарных.

Екатерина Гура

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