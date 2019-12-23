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13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионеры приютили в доме шестерых коал

И это не героизм, а реальность сотен австралийских семей из-за бушующих пожаров.

Снимок шестерых испуганных коал в самом обычном доме стал вирусным в соцсетях.

Животных спас 33-летний австралийский пожарный Адам Мадж и его коллеги. Теперь коалы приходят в себя в доме пенсионеров из городка Кадли Крик возле Аделаиды.

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В Австралии уже несколько месяцев бушуют лесные пожары. В них, по данным властей, погибло не менее 3 сотен коал. Местные жители спасают диких животных и дают им приют.

«Огонь охватил овраг и стал подступать к домам, — рассказал Мадж в комментарии журналистам. — Мы расположились рядом, чтобы контролировать ситуацию. В это время из кустов стали выходить коалы».

Австралийские СМИ уже провозгласили Маджа героем, но он с этим не согласен. По словам пожарного, они с коллегами «просто делали свою работу».

По словам Маджа, коалы напуганы и определенно «не очень счастливы», но успешно избежали ожогов.

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Анна Лысенко

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