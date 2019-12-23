На Урале детей посвятили в кадеты, показав разгон митинга

«Ко мне обратились родители, которые увидели репортаж по городскому телевидению. Многие возмутились, кто-то не видит в этом ничего особенного. Но лично мне кажется, что таким образом любовь к Родине воспитать нельзя», — заявила Мухометьярова.
На видео шесть бойцов в защитном снаряжении и со щитами, перестраиваясь, наступают на воображаемую толпу. По команде офицера «Палкой снизу бей!» и «Палкой сверху бей!» они синхронно выполняют соответствующие удары. На это смотрят выстроенные вдоль стен дети.
«Силовики тюремного ведомства выполняют нужные, но все-таки очень специальные задачи. К тому же неизвестно, что вынесут из этого представления 12-летние дети. Начнут дома со скалками отрабатывать это “Сверху бей!”», — заметила «URA.RU» депутат.
В пресс-службе ГУ ФСИН пообещали дать комментарий позднее.