Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
13:34 (мск), источник: Ura.ru

На Урале детей посвятили в кадеты, показав разгон митинга

На церемонии посвящения в кадеты в Златоусте младшим школьникам показали приемы разгона массовых акций протеста в исполнении спецназа ФСИН. Об этом сообщила «URA.RU» депутат Заксобрания области Ольга Мухометьярова.

«Ко мне обратились родители, которые увидели репортаж по городскому телевидению. Многие возмутились, кто-то не видит в этом ничего особенного. Но лично мне кажется, что таким образом любовь к Родине воспитать нельзя», — заявила Мухометьярова.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео шесть бойцов в защитном снаряжении и со щитами, перестраиваясь, наступают на воображаемую толпу. По команде офицера «Палкой снизу бей!» и «Палкой сверху бей!» они синхронно выполняют соответствующие удары. На это смотрят выстроенные вдоль стен дети.

«Силовики тюремного ведомства выполняют нужные, но все-таки очень специальные задачи. К тому же неизвестно, что вынесут из этого представления 12-летние дети. Начнут дома со скалками отрабатывать это “Сверху бей!”», — заметила «URA.RU» депутат.

В пресс-службе ГУ ФСИН пообещали дать комментарий позднее.

Читайте также
 Путин открыл жд-движение по Крымскому мосту
«Уральские пельмени» снова подали иски к Нетиевскому
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Россияне назвали наименее желанный подарок на Новый год
Кого мы потеряли в уходящем году (фото)
Убийство Хашогги: обвиняемых приговорили к смертной казни
Китаец пытался провезти в Россию 79 килограммов волос
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Назван худший фильм 2019 года Журнал The Hollywood Reporter составил перечень картин, разочаровавших зрителей и критиков
Авто
У десятков тысяч «Каптюров» нашли опасную неисправность Из-за возможного обрыва петли замка капот кроссовера может открыться во время движения
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Симптом, который указывает на сбой в организме
3 мощные маски для омоложения
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Определить, долгожитель Вы или нет, теперь просто
Леди
Бузова и Манукян больше не скрывают своих чувств Блогер опубликовал совместное романтическое видео.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь