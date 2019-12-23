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14:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

На глиняной табличке нашли «демона эпилепсии»

Древние культуры всегда связывали эпилепсию с вмешательством потусторонних сил. Ученые из Дании нашли этому новое подтверждение.

Датский ассириолог Троэльс Панк Арболл обнаружил загадочное изображение, когда изучал клинописные таблички о медицине в музеях Берлина.

На углу одной из табличек был выгравирован рогатый демон с хвостом и языком змеи, которого раньше никто не замечал. Согласно клинописному тексту, демон был причиной эпилепсии или того, что ассирийцы и вавилоняне называли «бенну», говорится в статье, опубликованной в Journal des Médecines Cunéiformes.

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«Мы давно знали, что ассирийцы и вавилоняне рассматривали болезни как явления, которые были вызваны богами, демонами или колдовством. И целители были ответственны за изгнание этих сверхъестественных сил, что они и пытались сделать с помощью наркотиков, ритуалов или заклинаний. Но это первый случай, когда нам удалось связать одну из очень редких иллюстраций демонов в медицинских текстах с конкретным заболеванием — эпилепсией», — говорится в заявлении Арболла.

Табличка, проанализированная Арболлом, утверждает, что демон эпилепсии действовал от имени Сина, бога Луны. Ассирийцы и вавилоняне полагали, что существует связь между Луной, эпилепсией и безумием. Эти идеи широко распространились и повлияли на культуры Запада.

Анна Лысенко

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