16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница создает из стекла «движущиеся» скульптуры (фото)
Очень реалистичные работы.
Художница Шайна Лейб из США уже много лет работает со стеклом. Несмотря на довольно сложный для работы материал, она делает из него совершенно удивительные скульптуры, напоминающие морские водоросли, кораллы и траву.
При этом уникальность ее работ не только в обилии мелких деталей, но и в иллюзии движения. Скульптуры Лейб выглядят,
Сначала художница делает стеклянные стебли до 20 метров в длину, затем она разрезает их на мелкие кусочки, придает им нужную форму и длину и потом собирает все это в общую композицию.
Екатерина Гура