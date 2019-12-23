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16:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснен ночной звонок Ротенберга Путину

Представитель Аркадия Ротенберга объяснил, с чем был связан ночной звонок бизнесмена президенту России Владимиру Путину. Его слова в понедельник, 23 декабря, приводит РБК.

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Как отметил собеседник издания, Ротенберг звонил Путину в «один из самых сложных и волнительных этапов» строительства Крымского моста. «Это был звонок с целью сообщить, что операция по поднятию железнодорожной арки завершена успешно», — пояснил представитель бизнесмена.

Ранее 23 декабря Путин, беседуя со строителями-мостовиками в поезде, который официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, рассказал о ночном звонке Ротенберга. «Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: “Ты что, выпил, что ли?” Он говорит: “Нет”», — вспомнил российский лидер.

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Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря. Глава государства отправился из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе (гибрид автобуса и железнодорожного вагона), в поездке его сопровождали рабочие-мостовики.

Аркадий Ротенберг — основатель и бывший владелец компании «Стройгазмонтаж», которая выступала основным подрядчиком строительства Крымского моста. Ранее он отмечал, что общается с Путиным на «ты» как с давним знакомым, и признавался, что его с президентом связывают трогательные отношения.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года, в мае 2018-го по нему было открыто автомобильное движение. Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России. Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился 23 декабря, из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря.

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