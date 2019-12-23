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16:26 (мск), источник: РИА Новости

В России начались учения по обеспечению устойчивой работы рунета

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы рунета, «интернета вещей» и связи общего пользования проходят в понедельник, их проводит Минкомсвязь РФ совместно с другими органами власти и операторами связи.

Источник: РИА Новости

Один из эпизодов штабных учений проходит в IT-компании «Ростелеком-Солар», где изучается кибербезопасность объектов электроэнергетической сферы, планируется, что на следующих учениях будет испытываться устойчивость к негативным воздействиям объектов транспортной сферы и ОПК.

«Мы с вами находимся в помещении, где реализован киберполигон, который создается в рамках нацпрограммы “Цифровая экономика”. Его основная задача — моделировать инфраструктуру тех или иных отраслей. Сегодня мы отрабатываем угрозы в электроэнергетической сфере. Мы планируем, что у нас будут подобного рода учения для сферы транспорта, промышленного комплекса и ряда других», — сказал журналистам замглавы Минкомсвязи, руководитель учений Алексей Соколов.

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По его словам, задача учений — обеспечить устойчивое функционирование интернета в РФ при любых обстоятельствах. Чтобы ни у граждан, ни у коммерческих организаций, ни у органов власти не было проблем с доступом в интернет и с обеспечением его безопасной, надежной работы на всей территории нашей страны.

«Наша задача сейчас понять, какие угрозы могут возникать в процессе взаимодействия информационных систем, чтобы минимизировать возможности отключения абонентов в случае компьютерных атак либо других недекларируемых функций, которые могут возникнуть в информсистемах», — добавил Соколов. Он также отметил, что аналогичные тестирования планируется провести в области транспортной телематики, функционирования систем предприятий оборонно-промышленного комплекса и ряда других. Это задача на следующие годы.

«В чем плюс полигона: мы можем здесь с помощью виртуальных машин, серверов практически полностью повторить, например, инфраструктуру РЖД, не привлекая их в реальности. Мы можем воссоздать такую систему на киберполигоне и отрабатывать с ней тот алгоритм, который злоумышленник пытался бы реализовать, но не используя сети связи общего пользования, то есть без малейшего риска для самой сети связи и самих потребителей», — заключил замминистра.

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