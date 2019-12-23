АЭВТ предупредила о риске срыва авиарейсов в новогодние праздники

«АЭВТ вынуждена обратиться к Вам по поводу критической ситуации, сложившейся в связи с приостановкой процедуры внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения (список ВС) к соглашениям, заключенным РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (далее — соглашения о передаче функций и обязанностей по надзору)», — говорится в письме.
Ассоциация отмечает, что, по обращениям авиакомпаний, речь в текущий момент идет о 27-З0 самолетах.
«Данные воздушные суда заранее планировались авиакомпаниями для выполнения программ полетов в период новогодних праздников. Невключение такого большого количества самолетов в приложения к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников», — заявляется в письме.
«Прошу Вас рассмотреть данное обращение АЭВТ и, во избежание массовых срывов программ перевозок в период предстоящих праздников, дать указание департаменту государственной политики в области гражданской авиации по включению ВС авиакомпаний в приложения (список ВС) к соглашениям, заключенным РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации», — говорится в письме.