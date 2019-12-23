17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыбак вместо щуки вытащил из-подо льда ондатру (видео)
После этого животное поспешило вернуться в прорубь.
В середине декабря студент из Университета Северного Мичигана Николас Джеймс отправился на зимнюю рыбалку в
Он сделал лунку и забросил туда леску с наживкой, а когда начало клевать, принялся вытаскивать добычу из ледяной воды. Однако дальнейшие события разворачивались неожиданно.
Оказалось, что на крючок попалась мелкая рыбешка, которую, в свою очередь, поймала ондатра. Вот их вдвоем и вытащил из ледяной воды Николас.
От неожиданности и рыбак, и ондатра сильно растерялись, но через пару секунд грызун прыгнул обратно в лунку и скрылся под водой.
Екатерина Гура