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17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбак вместо щуки вытащил из-подо льда ондатру (видео)

После этого животное поспешило вернуться в прорубь.

В середине декабря студент из Университета Северного Мичигана Николас Джеймс отправился на зимнюю рыбалку в Нью-Лондон в надежде поймать щуку.

Он сделал лунку и забросил туда леску с наживкой, а когда начало клевать, принялся вытаскивать добычу из ледяной воды. Однако дальнейшие события разворачивались неожиданно.

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Оказалось, что на крючок попалась мелкая рыбешка, которую, в свою очередь, поймала ондатра. Вот их вдвоем и вытащил из ледяной воды Николас.

От неожиданности и рыбак, и ондатра сильно растерялись, но через пару секунд грызун прыгнул обратно в лунку и скрылся под водой.

Екатерина Гура

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