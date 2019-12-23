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21:04 (мск), источник: Фонтанка

«Мужики, все на улиток!» Путин нашел новый способ решения демографической проблемы и сразу же посоветовал его Патрушеву

Президент России Владимир Путин нашел новый способ решения демографической проблемы. На встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства в Адыгее 23 декабря он поддержал фермеров, которые занимаются выращиванием улиток.

Один из участников встречи рассказал президенту, что улитки якобы являются «самым сильным в мире афродизиаком». Путина эта новость крайне обрадовала.

«Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему. (Обращаясь к министру сельского хозяйства. — Прим. ред.) Дима (Дмитрий Патрушев. — Прим. ред.), обязательно! Тебе тоже пригодится», — заявил Путин.

Напомним, ранее сегодня президент России проехался по Крымскому мосту на поезде, открыв по нему железнодорожное сообщение.

 «Комментариев не будет».
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