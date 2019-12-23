Улитковод: Улитки - самый сильный афродизиак в мире.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019
Путин: Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему. (Министру сельского хозяйства) Дима, обязательно! Тебе тоже пригодится pic.twitter.com/345sOSKDjw
21:04 (мск), источник: Фонтанка
«Мужики, все на улиток!» Путин нашел новый способ решения демографической проблемы и сразу же посоветовал его Патрушеву
Президент России Владимир Путин нашел новый способ решения демографической проблемы. На встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства в Адыгее 23 декабря он поддержал фермеров, которые занимаются выращиванием улиток.