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18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка похудела на 38 кг после неудачного рождественского фото

Взгляд на себя со стороны оказался хорошей мотивацией.

27-летняя Кейт Гиббонс из британского графства Шропшир чуть более года назад впервые стала мамой. Но радости от произошедшего она не ощутила. По словам девушки, она очень хотела и ждала своего ребенка, но во время беременности начала быстро набирать вес, а послеродовая депрессия и вовсе все испортила.

Опубликовано Kate Gibbons Пятница, 4 января 2019 г.
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Кейт призналась, что навалившаяся ответственность, чувство страха за ребенка и комплексы по поводу лишнего веса вынудили ее есть намного больше обычного. В итоге через пару месяцев после рождения первенца Гиббонс весила уже 95 килограммов.

Из-за лишнего веса она стеснялась фотографироваться с сыном Луи, но на прошлое Рождество все-таки согласилась на один снимок. Это и стало решающим моментом, чтобы изменить свою жизнь, пишет Daily Mail.

По словам Кейт, она настолько ужасно она выглядела на снимке, что несколько дней проплакала из-за него. Но, взяв себя в руки, девушка решила худеть. Для этого она записалась на специальные курсы, где для нее подобрали правильную диету.

Опубликовано Kate Gibbons Четверг, 28 ноября 2019 г.

Почти за год Кейт сбросила 38 килограммов и снова вернулась к активной и радостной жизни. Теперь она весит 57 килограммов и больше не стесняется гулять и фотографироваться.

А еще она с нетерпением ждет этого Рождества, когда сможет сделать красивые снимки со своим сыном, ведь то самое фото с прошлого праздника, после которого она села на диету, она все-таки удалила.

Екатерина Гура

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