Опубликовано Kate Gibbons Пятница, 4 января 2019 г.
18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка похудела на 38 кг после неудачного рождественского фото
Взгляд на себя со стороны оказался хорошей мотивацией.
27-летняя Кейт Гиббонс из британского графства Шропшир чуть более года назад впервые стала мамой. Но радости от произошедшего она не ощутила. По словам девушки, она очень хотела и ждала своего ребенка, но во время беременности начала быстро набирать вес, а послеродовая депрессия и вовсе все испортила.
Кейт призналась, что навалившаяся ответственность, чувство страха за ребенка и комплексы по поводу лишнего веса вынудили ее есть намного больше обычного. В итоге через пару месяцев после рождения первенца Гиббонс весила уже 95 килограммов.
По словам Кейт, она настолько ужасно она выглядела на снимке, что несколько дней проплакала
Почти за год Кейт сбросила 38 килограммов и снова вернулась к активной и радостной жизни. Теперь она весит 57 килограммов и больше не стесняется гулять и фотографироваться.
Екатерина Гура