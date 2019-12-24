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14:11 (мск), источник: Газета.Ру

Крокодилы оказались способны бегать галопом

Крокодилы способны передвигаться галопом, выяснили британские биологи. Это позволяет рептилиям угнаться за добычей или же укрыться от опасности, быстро добравшись до воды.

Источник: pen_ash/СС0

Крокодилы способны передвигаться галопом, выяснили специалисты Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Крокодилы резво перемещаются в воде, однако на суше выглядят довольно медлительными и неповоротливыми.

Это впечатление обманчиво: некоторые из них, как выяснилось, могут развивать скорость до 18 км/ч и бежать галопом.

Исследователи при помощи видеокамер сняли на видео передвижение 42 особей 15 различных видов крокодилов, в том числе настоящих крокодилов, кайманов и аллигаторов в зоопарке Святого Августина во Флориде. Как оказалось, кайманы и аллигаторы могут перемещаться максимум рысью, а среди настоящих крокодилов обнаружилось несколько видов, способных бежать вприпрыжку.

В частности, способность передвигаться галопом обнаружилась у филиппинского крокодила, кубинского, острорылого, африканского узкорылого, а также карликового тупорылого. Также отдельные прыжки наблюдались у болотного крокодила-магера и новогвинейского крокодила.

Ранее ученые наблюдали способность бежать галопом лишь у пресноводных австралийских крокодилов, но теперь оказалось, что это могут делать представители как минимум восьми видов. При этом аллигаторы и кайманы умеют перемещаться разве что рысью. Тем не менее, они способны двигаться достаточно быстро.

Нас очень удивил один факт: несмотря на то что крокодилы и аллигаторы используют разные походки, все они могут передвигаться одинаково быстро.
Джон Хатчинсон
специалист по эволюционной биомеханике, один из авторов статьи

Но только настоящие крокодилы могут перебирать ногами асимметрично: это обеспечивает им большую длину шага, что особенно важно для особей с небольшими размерами тела.

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Ввиду такой распространенности галопа у крокодилов исследователи полагают, что способность к нему была еще у их предков, крокодиломорфов. Те обладали меньшими размерами и более длинными ногами. Однако неясно, почему более поздние предки аллигаторов и кайманов утратили эту способность.

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Разницу в беговых умениях настоящих крокодилов, кайманов и аллигаторов исследователи объясняют особенностями их поведения на суше: вероятно, крокодилам ускорение и маневренность позволяют избежать опасности, в то время как кайманы и аллигаторы предпочитают столкнуться с ней лицом к лицу.

Интересно, что крупные виды крокодилов оказались более склонны к бегу галопом. Самым крупным оказался кубинский крокодил, длина тела которого превышает два метра. Учитывая его высокую агрессивность, способность к быстрому бегу делает его очень опасным противником.

Более мелкие виды же используют галоп не погони за добычей, а чтобы добраться до воды и спастись от возможной угрозы.

Способность к галопу в процессе эволюции развилась независимо у многих животных, отмечает Хатчинсон. Так, бегать галопом умеют некоторые виды лягушек и пауков.

Ранее биологи выяснили, что крокодилы продолжают оставаться настороже и следят за потенциальным источником опасности даже во сне — именно поэтому даже у спящего животного один глаз остается открытым. Ученые провели эксперимент, в ходе которого в помещение с молодыми особями спящих крокодилов запускали добровольцев, а затем следили, каким образом крокодил будет реагировать на человека.

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В результате работы выяснилось, что один остававшийся открытым глаз крокодила следил за человеком. Аналогичным образом животные реагировали и на другого крокодила.

Кроме того, крокодилы могут лазить по деревьям, забираясь на высоту до 4 м.

В основном это зависит от размеров животного: чем мельче крокодил, тем выше он может забраться.

По мнению ученых, рептилии забираются на деревья для того, чтобы греться на солнышке и наблюдать за территорией на предмет наличия на ней добычи и естественных врагов.

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