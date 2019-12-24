14:11 (мск), источник: Газета.Ру
Крокодилы оказались способны бегать галопом
Крокодилы способны передвигаться галопом, выяснили британские биологи. Это позволяет рептилиям угнаться за добычей или же укрыться от опасности, быстро добравшись до воды.
Крокодилы способны передвигаться галопом, выяснили специалисты Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.
Крокодилы резво перемещаются в воде, однако на суше выглядят довольно медлительными и неповоротливыми.
Это впечатление обманчиво: некоторые из них, как выяснилось, могут развивать скорость до 18 км/ч и бежать галопом.
Исследователи при помощи видеокамер сняли на видео передвижение 42 особей 15 различных видов крокодилов, в том числе настоящих крокодилов, кайманов и аллигаторов в зоопарке Святого Августина во Флориде. Как оказалось, кайманы и аллигаторы могут перемещаться максимум рысью, а среди настоящих крокодилов обнаружилось несколько видов, способных бежать вприпрыжку.
В частности, способность передвигаться галопом обнаружилась у филиппинского крокодила, кубинского, острорылого, африканского узкорылого, а также карликового тупорылого. Также отдельные прыжки наблюдались у болотного
Ранее ученые наблюдали способность бежать галопом лишь у пресноводных австралийских крокодилов, но теперь оказалось, что это могут делать представители как минимум восьми видов. При этом аллигаторы и кайманы умеют перемещаться разве что рысью. Тем не менее, они способны двигаться достаточно быстро.
Нас очень удивил один факт: несмотря на то что крокодилы и аллигаторы используют разные походки, все они могут передвигаться одинаково быстро.
Но только настоящие крокодилы могут перебирать ногами асимметрично: это обеспечивает им большую длину шага, что особенно важно для особей с небольшими размерами тела.
Ввиду такой распространенности галопа у крокодилов исследователи полагают, что способность к нему была еще у их предков, крокодиломорфов. Те обладали меньшими размерами и более длинными ногами. Однако неясно, почему более поздние предки аллигаторов и кайманов утратили эту способность.
Разницу в беговых умениях настоящих крокодилов, кайманов и аллигаторов исследователи объясняют особенностями их поведения на суше: вероятно, крокодилам ускорение и маневренность позволяют избежать опасности, в то время как кайманы и аллигаторы предпочитают столкнуться с ней лицом к лицу.
Интересно, что крупные виды крокодилов оказались более склонны к бегу галопом. Самым крупным оказался кубинский крокодил, длина тела которого превышает два метра. Учитывая его высокую агрессивность, способность к быстрому бегу делает его очень опасным противником.
Более мелкие виды же используют галоп не погони за добычей, а чтобы добраться до воды и спастись от возможной угрозы.
Ранее биологи выяснили, что крокодилы продолжают оставаться настороже и следят за потенциальным источником опасности даже во сне — именно поэтому даже у спящего животного один глаз остается открытым. Ученые провели эксперимент, в ходе которого в помещение с молодыми особями спящих крокодилов запускали добровольцев, а затем следили, каким образом крокодил будет реагировать на человека.
В результате работы выяснилось, что один остававшийся открытым глаз крокодила следил за человеком. Аналогичным образом животные реагировали и на другого крокодила.
Кроме того, крокодилы могут лазить по деревьям, забираясь на высоту до 4 м.
В основном это зависит от размеров животного: чем мельче крокодил, тем выше он может забраться.
По мнению ученых, рептилии забираются на деревья для того, чтобы греться на солнышке и наблюдать за территорией на предмет наличия на ней добычи и естественных врагов.