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19:46 (мск), источник: РИА Новости

Ученые вывели томаты, растущие в виде букетов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ученые создали генетически модифицированные томаты, которые могут расти в стесненных городских условиях, быстро созревают, а их плоды висят на ветках гроздьями, как виноград.

Источник: Lippman lab/CSHL, 2019

Описание приводится в журнале Nature Biotechnology.

Ученые-биологи отредактировали геном томата и получили растение с коротким крепким ветвящимся стволом, на котором плоды компактно сгруппированы в гроздья. Растение больше напоминает букет роз, в котором цветы заменены помидорами черри, чем привычную длинную томатную лозу.

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Такие растения можно выращивать где угодно: в гараже или на балконе, в подсобке, на крыше небоскреба или даже на борту космического корабля. Цикл созревания плодов у новой разновидности томатов составляет менее 40 дней.

«У них отличная форма, небольшой размер и они приятные на вкус, — приводятся в пресс-релизе лаборатории в Колд-Спринг-Харбор, где проводились исследования, слова профессора Закари Липпмана (Zachary Lippman). — Самое главное, что они экологичны. Это демонстрирует, как мы можем производить продовольственные культуры по-новому, без необходимости раскапывать землю или вносить чрезмерное количество удобрений, которые потом стекают в реки и ручьи. Это новый подход, позволяющий накормить людей локальными продуктами и с наименьшим углеродным следом».

По словам ученого, цель их исследования — создание широкого спектра культур, которые можно выращивать в городских условиях или в других местах, не подходящих для роста растений, например, в космосе.

Такие растения, которые авторы называют «культурами городского сельского хозяйства», должны быть очень компактными, чтобы их можно было разместить, например, на стеллажах в закрытых помещениях. Также нужно, чтобы затраты на круглогодичное поддержание в таких помещениях микроклимата компенсировалось высокой урожайностью. То есть городские сельскохозяйственные культуры должны быстро расти и давать несколько урожаев в год.

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Поэтому Липманн и его коллеги первым делом нацелились на гены, контролирующие переход к репродуктивному росту — SELF PRUNING (SP) и SP5G. Отредактировав эти два гена, ученые добились того, что томаты стали быстрее вырастать, цвести и плодоносить, но при этом давали очень мощные длинные побеги.

В поисках инструмента управления размером, ученые обнаружили ген SIER, который контролирует длину стеблей. Отредактировав его с помощью технологии CRISPR и скомбинировав его с мутациями в двух других генах, исследователи создали чрезвычайно компактные и плодовитые растения.

Ученые надеются, что промышленная партия созданных ими генетически модифицированных томатов окажется такой же урожайной, как и опытные образцы.

«Я могу вам сказать, что ученые НАСА уже проявили интерес к нашим новым помидорам», — отметил ученый.

И хотя на космических кораблях пока нет своих собственных ферм, первое поселение на Марсе точно будет обладать подсобным хозяйством, где такие культуры будут весьма востребованы.

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