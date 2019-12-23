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Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
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20:09 (мск), источник: Интерфакс

Жизнь почти половины россиян стала хуже в 2019 году

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Чуть меньше половины населения страны (43%) заявили, что в уходящем году их уровень жизни стал ниже, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Жизнь стала лучше для 13% участников опроса. Не изменилось положение у 43% респондентов, отмечается в опросе.

По данным «Левада-центра», 35% россиян считают, что для них лично и их семей уходящий год оказался труднее предыдущего, 14% сограждан утверждают, что он был легче, 51% опрошенных никаких изменений не зафиксировали.

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Каждый десятый россиянин уверен, что в 2019 году возможностей хорошо зарабатывать стало больше, 42% сограждан с этим не согласны и столько же участников опроса не увидели ни положительной, ни отрицательной динамики в этом вопросе, отмечает «Левада-центр».

Согласно исследованию, 46% россиян считают, что работа больниц и поликлиник в 2019 стала хуже, изменения к лучшему увидели 14% сограждан, 37% опрошенных не заметили никаких изменений в этом вопросе.

Работой полиции и правоохранительных органов в этом году довольны 14% россиян, 24% респондентов считают, что деятельность этих структур ухудшилась, а 47% опрошенных полагают, что она не претерпела изменений, отмечается в опросе.

Социологи сообщают, что 23% опрошенных отметили позитивные изменения в работе СМИ в текущем году, противоположную точку зрения высказали 20% респондентов, 49% участников опроса уверены, что положение дел не изменилось.

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Ситуация с влиянием рядовых граждан на государственные дела в 2019 году изменилась к лучшему, считают 7% россиян. Об ухудшении ситуации в данной сфере говорят 30% участников опроса, 55% россиян не видят здесь изменений.

В уходящем году для 24% россиян ухудшилась ситуация с обеспечением личной безопасности, улучшилась для 13% респондентов, для 59% респондентов изменений не произошло.

Согласно опросу, каждый третий россиянин (32%) считает, что в течение 2019 года стало хуже с возможностями свободно высказывать свое мнение. В том, что в этой сфере ничего не изменилось, уверены 50% сограждан, положительные моменты отмечают 13% участников опроса.

Опрос был проведен 12 — 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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