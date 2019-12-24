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13:06 (мск), источник: РИА Новости

Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями, сообщает НТВ.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в селе находится 45 домов и животноводческий комплекс, за которые мужчина хочет выручить 20 миллионов рублей.

Как сообщает телеканал, отвечая на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что, после покупки села с проживающими там жителями можно «делать все что угодно», в том числе выселить.

По данным НТВ, в конце 1980-х годов Минусинскому строительному комбинату выделили средства на возрождение села, при этом руководитель компании позже получил земли в бессрочное пользование.

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