Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

Отмечается, что в селе находится 45 домов и животноводческий комплекс, за которые мужчина хочет выручить 20 миллионов рублей.
Как сообщает телеканал, отвечая на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что, после покупки села с проживающими там жителями можно «делать все что угодно», в том числе выселить.
По данным НТВ, в конце 1980-х годов Минусинскому строительному комбинату выделили средства на возрождение села, при этом руководитель компании позже получил земли в бессрочное пользование.