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13:16 (мск), источник: РИА Новости

Тверские власти прокомментировали скандал с новогодним баннером

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Новогодний баннер «С Новым годом, Тверь!», в котором горожане усмотрели сходство с траурными лентами из-за черного цвета с позолотой, будет заменен на более праздничный, сообщила РИА Новости во вторник представитель горадминистрации.

Пользователи соцсетей возмутились размещенным в центре города новогодним баннером, где золотая надпись сделана на черном фоне, также в городе есть несколько ситибордов в таком же стиле.

«Как выяснилось, при печати баннера подрядчиком была нарушена цветопередача. Фон должен быть другого оттенка, глубокого синего, а в итоге получился слишком темным, и при свете это стало очень явно. Вчера этот баннер был демонтирован, там будет размещено что-то другое», — прокомментировала собеседница.

Она отметила, что ситиборды тоже переделают.

По ее словам, вероятно, человек, который принимал работу подрядчика, видел баннеры в помещении, и не предусмотрел, что при дневном свете цвет она будет выглядеть как черный. «В соцсетях есть фото, где видно, что фон не черный, то есть здесь важен ракурс и освещение», — отметила представитель горадминистрации.

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