13:16 (мск), источник: РИА Новости
Тверские власти прокомментировали скандал с новогодним баннером
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Новогодний баннер «С Новым годом, Тверь!», в котором горожане усмотрели сходство с траурными лентами
Пользователи соцсетей возмутились размещенным в центре города новогодним баннером, где золотая надпись сделана на черном фоне, также в городе есть несколько ситибордов в таком же стиле.
«Как выяснилось, при печати баннера подрядчиком была нарушена цветопередача. Фон должен быть другого оттенка, глубокого синего, а в итоге получился слишком темным, и при свете это стало очень явно. Вчера этот баннер был демонтирован, там будет размещено
Она отметила, что ситиборды тоже переделают.
По ее словам, вероятно, человек, который принимал работу подрядчика, видел баннеры в помещении, и не предусмотрел, что при дневном свете цвет она будет выглядеть как черный. «В соцсетях есть фото, где видно, что фон не черный, то есть здесь важен ракурс и освещение», — отметила представитель горадминистрации.