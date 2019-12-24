В Кремле открестились от ситуации с увольнением журналистки после вопроса Путину

«Мы видели эти сообщения (об увольнении Яровской — ИФ). В данном случае мы не знаем деталей, и почему редакция приняла такое решение, уволилась ли она сама или была уволена. Но в данном случае, это, скорее, дело редакции. Никаких других объяснений от этой журналистки мы не слышали и не видели в СМИ», — сказал Песков журналистам во вторник.
Пресс-секретарь отметил, что на пресс-конференции Путина 19 декабря «любые вопросы задавались» и «на любые вопросы президент давал свои ответы».
Так он ответил на вопрос, отслеживает ли Кремль ситуацию с ямальской журналисткой, которую якобы уволили из-за недовольства местных властей тем, что она задала на пресс-конференции президента вопрос о строительстве моста через Обь.
На пресс-конференции Яровская задала вопрос Путину о строительстве моста в ЯНАО из города Лабытнанги в Салехард, о котором, по ее словам, «давно ничего не слышно». «Нельзя ли подключить федеральную тяжелую артиллерию?» — спросила журналистка президента.
Путин ответил, что это плановая работа. Губернаторы с такими инициативами обращаются и к правительству, и к президенту, и к Минтрансу, пояснил он. Неправильно было бы выхватывать один проект, отметил глава государства.
Вместе с тем Путин назвал этот мост важным для региона проектом. «Мы это знаем, понимаем и имеем в виду», — заверил президент.
Позднее издание Ura.ru сообщило со ссылкой на источники, что журналистка была уволена с канала «Ямал-Регион» из-за вопроса Путину. Сама журналистка, между тем, сообщила СМИ, что ушла по собственному желанию.