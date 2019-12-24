Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
11Что принесли журналисты на пресс-конференцию Путина
8Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
17:04 (мск), источник: ТАСС

Более 21 тыс. социальных проектов предложили участники конкурса «Лидеры России»

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Участники конкурса управленцев «Лидеры России» предложили в 2019 году более 21 тыс. социальных проектов в рамках спецзадания «Сердце лидера» против 1 тыс. проектов в прошлом году. Об этом сообщил на заседании наблюдательного совета конкурса первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Источник: РИА "Новости"

«В прошлом году мы впервые сделали добавочное задание — социальное задание “Сердце лидера”. Было достаточно много дискуссий, поскольку выбираем управленцев, а это, вроде, не совсем управленческий навык. Меня порадовало, что в прошлом году у нас было более 1 тыс. проектов. В этом году у нас предложений по реализации социальных проектов в рамках задания “Сердце лидера” больше 21 тыс.», — приводит слова Кириенко пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

Новость
Названы самые востребованные профессии в России

Он добавил, что многие конкурсанты, которые начали реализовывать проекты в прошлом году, «их не бросают после завершения конкурса».

В пресс-службе уточнили, что проекты в рамках задания «Сердце лидера» не должны быть разовыми, их задача — принести пользу обществу. Самыми популярными темами среди участников стали «Просвещение и образование», «ЗОЖ: профилактика, а не лечение», «Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу», «Семья: сохранение традиций и ценностей» и «75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне», отмечается в пресс-релизе.

«Участники конкурса “Лидеры России”, которые не набрали достаточно баллов для выхода в суперфинал, но выполнили лучшие социальные проекты в рамках задания “Сердце лидера”, получат призы от организаторов и право присутствовать на лекциях суперфинала», — отмечается в документе.

О конкурсе

Первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс «Лидеры России» начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе «Лидеры России». Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября начался дистанционный этап конкурса. В очные полуфиналы вышли более 3,3 тыс. человек. Испытания пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года. Сразу после полуфиналов состоится суперфинал конкурса.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

 Что такое болталки и где россияне знакомились в конце 90-х
Единственный способ обеспечить гарантированный ответный удар
Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Фотогалерея: показаны 19 лучших снимков уходящего года
«Самую грустную вечеринку» сняли на видео в Красноярске
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Скрытые возможности клавиатуры, о которых вы могли не знать Секретные комбинации для Windows
Кино
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя Актер сыграл в продолжении советского мини-сериала «Зеленый фургон»
Горячие темы на Авто
День Рождения. 260
Бывали у вас периоды, когда не было работы? 92
Гейзерная кофеварка 84
"Лох не мамонт, лох не вымрет" 70
Новости партнеров
18 лет в профессии: реальные истории от врачей скорой
Заботливый город. Льготы, доступные пожилым москвичам
МЦД и недвижимость. Неожиданный эффект от запуска
Первые результаты. "Кунцевская" и "Царицыно" разгрузились
Популярные темы на «Детях»
Плохая мамА 629
Беременность 471
А мама совсем не при чем? 203
Ревность, поболтать) 106
Леди
Лера Кудрявцева призналась, что удалила грудные импланты Ведущая попала в больницу.
Новости партнеров
Москва заботится. Пожилым москвичам доступны следующие льготы
Эффект МЦД. К чему привел запуск первых маршрутов
Скорая выехала. Врачи рассказали, что происходит на самом деле
18 лет в профессии: реальные истории от врачей скорой
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь