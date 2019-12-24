14:47 (мск), источник: Lenta.Ru
Выявлены самые депрессивные города России
Чаще всего от депрессивных состояний в России страдают жители Норильска, Перми и Саратова, показал опрос, проведенный агентством Zoom Market в 25 крупнейших городах страны.
Материалы исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Респондентам задали четыре вопроса: «Вы часто грустите?» «Вы получаете удовольствие от жизни?», «Вы довольны собой?», «Вы считаете себя депрессивным человеком?».
В лидеры списка, помимо Норильска, Перми и Саратова, попали (в порядке убывания числа грустных жителей): Челябинск, Омск, Брянск, Череповец, Екатеринбург, Уфа. Москва заняла в рейтинге 18-е место,
По мнению ученых, сезонная депрессия может развиваться
В начале ноября был назван самый недружелюбный город России: таковым участники соответствующего опроса сочли Якутск. Второе место антирейтинга заняли сразу три города — Златоуст, Воркута и Новомосковск. Третье разделили Арзамас и Шахты.