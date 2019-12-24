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15:58 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС разъяснили правила курения на балконах

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах, но нужно соблюдать меры безопасности, заявил на пресс-конференции в РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Источник: МЧС РФ

«Сам процесс курения на балконе — он не противоправен. Но когда вы швырнете свой окурок, и он попадет другому на балкон и там произойдет пожар, сгорят вещи, чужое имущество на сумму 250 тысяч и более (рублей), или кто-то получит тяжелый вред здоровью, или не дай бог, кто-то погибнет, — вы юридически будете отвечать в соответствии с действующим законом», — сказал Еникеев.

Он добавил, что на балконах можно курить, соблюдая правила безопасности, в частности, имея пепельницу с водой под рукой.

С октября вступили в силу изменения в правила противопожарного режима, запрещающие, в частности, использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

В МЧС уточнили, что «постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих».

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