15:58 (мск), источник: РИА Новости
В МЧС разъяснили правила курения на балконах
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах, но нужно соблюдать меры безопасности, заявил на
«Сам процесс курения на балконе — он не противоправен. Но когда вы швырнете свой окурок, и он попадет другому на балкон и там произойдет пожар, сгорят вещи, чужое имущество на сумму 250 тысяч и более (рублей), или
Он добавил, что на балконах можно курить, соблюдая правила безопасности, в частности, имея пепельницу с водой под рукой.
С октября вступили в силу изменения в правила противопожарного режима, запрещающие, в частности, использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.
В МЧС уточнили, что «постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих».