16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дух Рождества: мужчина исполнил Jingle Bells на гаечных ключах (видео)
Неожиданное исполнение.
В соцсетях стал распространяться забавный ролик. В нем неизвестный мужчина исполняет знаменитую рождественскую песню Jingle Bells на гаечных ключах, поочередно подбрасывая и роняя их на каменный пол.
В описании к видео уточняется, что ролик сделан в гараже города
По словам автора ролика, чье имя так и не было рассекречено, он работал на снегоходе и случайно уронил 2 гаечных ключа, которые и создали идеальный звук рождественской мелодии. Это его вдохновило, и он потратил 10 минут на то, чтобы из 60 разных ключей найти нужные для правильных тонов.
Екатерина Гура