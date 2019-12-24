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16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дух Рождества: мужчина исполнил Jingle Bells на гаечных ключах (видео)

Неожиданное исполнение.

В соцсетях стал распространяться забавный ролик. В нем неизвестный мужчина исполняет знаменитую рождественскую песню Jingle Bells на гаечных ключах, поочередно подбрасывая и роняя их на каменный пол.

Во время загрузки произошла ошибка.

В описании к видео уточняется, что ролик сделан в гараже города Ок-Гров в американском штате Миннесота.

По словам автора ролика, чье имя так и не было рассекречено, он работал на снегоходе и случайно уронил 2 гаечных ключа, которые и создали идеальный звук рождественской мелодии. Это его вдохновило, и он потратил 10 минут на то, чтобы из 60 разных ключей найти нужные для правильных тонов.

Екатерина Гура

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