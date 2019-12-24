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19:14 (мск), источник: Известия

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Американский рэпер и продюсер Dr. Dre, чье настоящее имя Андре Ромелл Янг, стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes.

Источник: AP 2019

По данным издания, состояние Dr. Dre оценивается в $950 млн. Свой последний альбом Compton он презентовал в 2015 году, но остается сооснователем и владельцем 20% акций компании — производителя аудиооборудования Beats Electronics, которую в 2014 году купила Apple, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вторую строчку рейтинга занимает американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт с состоянием $825 млн. Среди наиболее популярных песен — Shake It Off, Blank Space, Delicate, Style и Bad Blood.

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Топ-3 замыкает американская Бейонсе с состоянием $685. В десятку самых богатых музыкантов также вошли U2, Diddy, Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.

7 декабря американское издание назвало самых популярных исполнителей 2019 года. В топ-5 вошли Тейлор Свифт ($185 млн), Канье Уэст ($150 млн), Эд Ширан ($110 млн), The Eagles ($100 млн), Элтон Джон ($84 млн), пишет «Газета.ру».

20 декабря журнал Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров. Отмечается, что победителем в этом году стал Бернар Арно, третий самый богатый человек на планете. Его капитал прибавил $40 млрд. Сейчас он один из трех людей в мире, чьи доходы превышают $100 млрд. Один из самых богатых людей мира, глава Amazon Джефф Безос, оказался в списке неудачников. За минувший год он потерял $13,1 млрд.

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