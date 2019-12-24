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19:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Миллионер ищет себе фотографа для путешествий за $55 тысяч

Соискатель должен иметь хороший смартфон и заграничный паспорт.

Австралийский интернет-предприниматель и миллионер Мэтью Лепре на своей странице в Instagram разместил вакансию, которая кажется настоящей мечтой. Молодой бизнесмен ищет себе личного фотографа, который будет путешествовать с ним по миру и делать снимки для его блога. За эту работу Лепре готов платить 55 тысяч долларов в год и оплачивать все связанные с путешествием расходы.

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При этом не обязательно иметь специальное образование или дорогое оборудование. Все, что требуется от соискателя — хороший смартфон с отличной камерой, заграничный паспорт и любовь к приключениям. Кандидаты также должны быть подписаны на оба аккаунта бизнесмена в Instagram.

Любопытно, что фотограф даже сможет брать с собой в путешествия одного друга. Но получить эту работу будет не так-то уж и просто. Уже сейчас свои заявки на вакансию прислали 68 тысяч человек.

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Заявку может подать любой желающий, а результаты будут объявлены 31 мая следующего года. Первая поездка, куда отправится фотограф, будет в страны Карибского бассейна, а затем на греческие острова.

Екатерина Гура

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