19:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Миллионер ищет себе фотографа для путешествий за $55 тысяч
Соискатель должен иметь хороший смартфон и заграничный паспорт.
Австралийский
При этом не обязательно иметь специальное образование или дорогое оборудование. Все, что требуется от соискателя — хороший смартфон с отличной камерой, заграничный паспорт и любовь к приключениям. Кандидаты также должны быть подписаны на оба аккаунта бизнесмена в Instagram.
Любопытно, что фотограф даже сможет брать с собой в путешествия одного друга. Но получить эту работу будет не
Заявку может подать любой желающий, а результаты будут объявлены 31 мая следующего года. Первая поездка, куда отправится фотограф, будет в страны Карибского бассейна, а затем на греческие острова.
Екатерина Гура