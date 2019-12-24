21:24 (мск), источник: Lenta.Ru
Французские балерины станцевали против пенсионной реформы
Балерины станцевали около парижской оперы Гарнье в разгар протестов против пенсионной реформы. Видео опубликовал телеканал BFM TV.
Отмечается, что девушки выступают в поддержку демонстрантов. Телеканал сообщает, что с начала протестов в декабре оперному театру пришлось отменить 45 представлений. На непроданных билетах потеряли около 8 миллионов евро.
Общенациональная забастовка профсоюзов началась
Во Франции минимальный пенсионный возраст установлен на уровне 62 года для мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни в 82 года позволяет французам отдыхать дольше, чем гражданам любой другой страны мира. Полный размер пенсии гражданин получает, если его стаж не меньше 41,5 года. Чтобы пенсия была полной независимо от стажа, нужно доработать до 67 лет. Правительство не первый год ищет способ упростить систему и заставить французов работать дольше, но любая инициатива наталкивается на резкий протест.