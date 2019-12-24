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22:24 (мск), источник: Rambler.ru

Ургант рассказал, как потратить триллион рублей

Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» прокомментировал предложение депутата Госдумы Сергея Миронова раздать россиянам неизрасходованные бюджетные деньги, озвучив свои варианты того, куда можно потратить триллион рублей.

Источник: РИА "Новости"

По подсчетам телеведущего, если разделить оставшиеся неизрасходованными бюджетные деньги на всех россиян, то на каждого придется примерно по 7 тысяч рублей.

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«Однако, если убрать детей, которым деньги не нужны, если пенсионеров убрать, которые уже “накопили”, бюджетников, у которых “зарплата постоянно растет”, и убрать людей среднего возраста, у которых “сил много и работы”, останутся 550 депутатов Государственной Думы. И это уже нормальные деньги!» — иронично отметил Иван Ургант.

Он также удивился, как в бюджете страны «с такими возможностями» мог остаться неизрасходованным целый триллион рублей.

«Могли плитку в Москве еще раз переложить, могли отдать деньги Федору Бондарчуку, чтобы он снял какой-нибудь фильм интересный. Или, в конце концов, могли достроить космодром “Восточный”. Ну триллион всего, до конца не достроят, конечно, но могли бы поставить хотя бы цветники из покрышек», — пошутил Ургант.

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о новых хищениях бюджетных денег при строительстве космодрома «Восточный». По данным источников газеты «Коммерсант», хищения более 250 млн рублей были выявлены при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара», которое началось весной этого года.

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