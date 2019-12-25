02:57 (мск), источник: РИА Новости
По Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд
ПОЕЗД С. -ПЕТЕРБУРГ — СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Первый пассажирский поезд, который отправился в Крым в понедельник по маршруту
Поезду «Таврия» с вагонами купе и плацкарт предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа.
На арочном участке железной дороги Крымского моста оборудована подсветка. Суммарно архитектурная подсветка включает более 2 тысяч светильников с диодами на кронштейнах 18 видов и свыше 19 километров кабельных линий. Система охватывает не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки. Фарватерный участок моста подсвечен в цвета российского флага.
«Гранд Сервис Экспресс» ранее была выбрана оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост.