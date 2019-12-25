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02:57 (мск), источник: РИА Новости

По Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд

ПОЕЗД С. -ПЕТЕРБУРГ — СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Первый пассажирский поезд, который отправился в Крым в понедельник по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, прошел по Крымскому мосту, передает корреспондент РИА Новости.

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9
фотографий
9
фотографий

Поезду «Таврия» с вагонами купе и плацкарт предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа.

На арочном участке железной дороги Крымского моста оборудована подсветка. Суммарно архитектурная подсветка включает более 2 тысяч светильников с диодами на кронштейнах 18 видов и свыше 19 километров кабельных линий. Система охватывает не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки. Фарватерный участок моста подсвечен в цвета российского флага.

«Гранд Сервис Экспресс» ранее была выбрана оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост.

Во время загрузки произошла ошибка.
Из Петербурга в Севастополь отправился первый поезд «Таврия»
Во время загрузки произошла ошибка.
24 декабря© Ньюстюб
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