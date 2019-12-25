04:50 (мск), источник: РИА Новости
Появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Агентство РИА Новости Крым опубликовало видео прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту.
На кадрах видно, как поезд проходит под арками, которые подсвечены в цвета российского флага. Кроме того, видео поездки по мосту выкладывают пассажиры состава.
Поезд «Таврия» должен преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов, их оператором стала компания «Гранд Сервис Экспресс».
Также во вторник вечером в Симферополь из Москвы отправился второй пассажирский поезд, который прибудет в столицу Крыма через 33 часа.
Старт движению поездов по Крымскому мосту в понедельник дал президент России Владимир Путин.