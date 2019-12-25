В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров

В своем обращении к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, копия которого имеется в распоряжении RT, Чернышов пояснил, что «новогодний капитал» должен предназначаться для одиноких пенсионеров. С его помощью они смогут покупать продукты и праздничные атрибуты без ущерба для своего бюджета, считает парламентарий.
«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется», — отметил Чернышов.
Депутат также предложил привязать выплаты «новогоднего капитала» к средней сумме пенсии в регионах.