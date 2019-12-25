Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Управлять компьютером силой мысли Ученые создали инструменты, чтобы люди могли управлять компьютером — с помощью электродов, вживленных в мозг
Фоторепортажи
20Победители самых престижных фотоконкурсов 2019 года
11Что принесли журналисты на пресс-конференцию Путина
08:56 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность создания «новогоднего капитала».

Источник: РИА Новости

В своем обращении к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, копия которого имеется в распоряжении RT, Чернышов пояснил, что «новогодний капитал» должен предназначаться для одиноких пенсионеров. С его помощью они смогут покупать продукты и праздничные атрибуты без ущерба для своего бюджета, считает парламентарий.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется», — отметил Чернышов.

Депутат также предложил привязать выплаты «новогоднего капитала» к средней сумме пенсии в регионах.

Во время загрузки произошла ошибка.
 По Крымскому мосту пошли 'невозможные' поезда
Четырех оперативников СБУ нашли мертвыми на границе с Венгрией
Захарова назвала причину недопонимания между Польшей и Россией
Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Голикова: оптимизация в сфере здравоохранения проведена ужасно
Член Конгресса назвала США фашистской страной
Ургант рассказал, как потратить триллион рублей
Появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Скрытые возможности клавиатуры, о которых вы могли не знать Секретные комбинации для Windows
Кино
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя Актер сыграл в продолжении советского мини-сериала «Зеленый фургон»
Авто
Nissan запатентовал в России седан Sentra Получение патента говорит о том, что японская компания может возобновить продажи этой машины в нашей стране. Sentra в России продавалась до 2017 года, а новое поколение модели представили месяц назад на автосалоне в Лос-Анджелесе
Новости партнеров
Москва заботится. Пожилым москвичам доступны следующие льготы
Эффект МЦД. К чему привел запуск первых маршрутов
МЦД и недвижимость. Неожиданный эффект от запуска
Льготы и досуг. Что делается для столичных пенсионеров
Gnezdo.ru
3 мощные маски для омоложения
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Горькая весть: скончалась легендарная спортсменка
Леди
Лера Кудрявцева призналась, что удалила грудные импланты Ведущая попала в больницу.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь