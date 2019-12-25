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17:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Россиян просят не передавать пьянство по наследству

Врачи дали рекомендации по празднованию Нового года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Врачи попросили россиян в ночь на 1 января обойтись без пьяной «праздничной бравады», позволять себе не больше двух бокалов белого, не показывать детям радость от употребления алкоголя и следить за снюсом. Также не стоит выпускать из виду детей и отпускать их кататься на тюбингах с необорудованных горок — иначе рваные раны, в том числе ягодиц, станут поводом для вызова скорой помощи. Зато Роскачество успокоило: во всех проверенных в Москве пунктах продажи фейерверков продукция сертифицирована, а наиболее качественные салютные батареи часто не самые дорогие.

За неделю до Нового года специалисты департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ), МЧС и Роскачества провели пресс-конференцию, где дали советы россиянам в преддверии приближающихся праздников.

Главный нарколог ДЗМ и Минздрава Евгений Брюн сразу порекомендовал выпить за новогодним столом не более двух бокалов сухого белого вина. По его словам, это самый здоровый вариант употребления алкоголя.

А вот «достаточно смертельным» господин Брюн назвал «наслаивание» водки и «прочего крепкого» на шампанское, кока-колу и другие газированные напитки: «Алкоголь в таких случаях всасывается быстрее, происходит алкогольный удар, и человек может потерять ориентацию в пространстве, времени и приеме алкоголя».
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Также нарколог попросил «не радоваться приему алкоголя на глазах у детей, а подождать, пока они заснут»: «Иначе дети будут стремиться к этому же состоянию и, когда вырастут, тоже будут пить и радоваться на глазах своих детей и передавать социальную безответственность пьянства». «И, конечно же, дозы меньше, а перерывы между ними — больше», — резюмировал господин Брюн.

В этом смысле пища сравнима с алкоголем, добавила главный диетолог депздрава Антонина Стародубова. Правда, в то же время она посоветовала не ограничивать себя резко в еде перед Новым годом, «чтобы влезть в платье», а потом, в праздничную ночь, резко начать есть: «Быстрое переедание может вызывать обострение хронических заболеваний и привести к возникновению целого ряда острых заболеваний».

Посоветовала госпожа Стародубова и следить за свежестью салатов, убирая их в холодильник до зари, а также есть поменьше жирного.
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Заместитель главного специалиста по скорой помощи в депздраве Алексей Безымянный попросил россиян отказаться от «праздничной бравады», когда «мы начинаем заниматься тем, чем в обычной жизни не занимаемся — спортом, танцами, и т. д.».

Кроме того, господин Безымянный призвал не забывать контролировать детей, одеваться тепло и не игнорировать болевые ощущения, «которые на праздниках россияне по тем или иным поводам испытают впервые в жизни (будь то несварение желудка или порванная связка.— “Ъ”)».

Заведующий травматологическим отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии депздрава Сергей Никишов в основном говорил про то, что родители позволяют детям кататься на тюбингах, ледянках и санках с необорудованных горок и без защиты.

Как результат — рваные раны и другие травмы ягодиц, бедер и коленей.
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Еще одна частая проблема — дети набиваются на горки на детских площадках и просто выпадают с них, получая травмы.

Любая новогодняя елка в доме — опасна, продолжил пресс-конференцию представитель московского управления МЧС Юрий Латышов. Не стоит ее вместе с новогодними гирляндами ставить на «путях эвакуации», иначе в случае пожара она просто отрежет выход, добавил он.

Пиротехнику нужно покупать, требуя сертификат, и, конечно же, запускать ее на площадках без помех в виде деревьев и проводов. И уже тем более — не на соседские балконы.

Если же пиротехника не сработает, изделие нужно оставить в воде не менее чем на два часа (безопасно ли при этом нести его домой с улицы в руках, чтобы положить в тазик, спасатель не пояснил).

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Впрочем, такие случаи не должны возникнуть: Роскачество три недели назад проверило точки продаж пиротехники в Москве и удостоверилось, что на всю продукцию есть сертификаты. Те же изделия, которые были проверены, обладают высоким качеством, заверила замруководителя организации Елена Саратцева. Хотя почти все они китайские. При этом самые дорогие салюты — не значит самые хорошие, добавила госпожа Саратцева. В частности, были проверены изделия стоимостью от 550 до 1999 руб. с количеством зарядов от 18 до 20: «Исследовали на яркость и время работы. Самый долгий фейерверк (салютная батарея.— “Ъ”) — работал 39 секунд и стоил 1065 руб. Фейерверк с максимальной яркостью — 1686 руб.».

Под конец пресс-конференции главного нарколога страны Евгения Брюна спросили про снюсы — сосательный табак. «В одной сигарете от 3 до 10 мг никотина. В жвачках и леденцах содержание никотина от 60 до 90 мг в каждой. В некоторой продукции — до 250», — сказал он. Врач отметил, что после употребления таких леденцов в больницы доставляют людей с психозами. И призвал коллег из скорой помощи подготовиться к этому и в новогоднюю ночь. Вместо снюсов врачи призвали россиян запасаться лекарствами и, главное, не терять самоконтроль.

Владимир Хейфец.

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