17:05 (мск), источник: Коммерсантъ
Россиян просят не передавать пьянство по наследству
Врачи дали рекомендации по празднованию Нового года.
За неделю до Нового года специалисты департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ), МЧС и Роскачества провели
Главный нарколог ДЗМ и Минздрава Евгений Брюн сразу порекомендовал выпить за новогодним столом не более двух бокалов сухого белого вина. По его словам, это самый здоровый вариант употребления алкоголя.
Также нарколог попросил «не радоваться приему алкоголя на глазах у детей, а подождать, пока они заснут»: «Иначе дети будут стремиться к этому же состоянию и, когда вырастут, тоже будут пить и радоваться на глазах своих детей и передавать социальную безответственность пьянства». «И, конечно же, дозы меньше, а перерывы между ними — больше», — резюмировал господин Брюн.
В этом смысле пища сравнима с алкоголем, добавила главный диетолог депздрава Антонина Стародубова. Правда, в то же время она посоветовала не ограничивать себя резко в еде перед Новым годом, «чтобы влезть в платье», а потом, в праздничную ночь, резко начать есть: «Быстрое переедание может вызывать обострение хронических заболеваний и привести к возникновению целого ряда острых заболеваний».
Заместитель главного специалиста по скорой помощи в депздраве Алексей Безымянный попросил россиян отказаться от «праздничной бравады», когда «мы начинаем заниматься тем, чем в обычной жизни не занимаемся — спортом, танцами,
Кроме того, господин Безымянный призвал не забывать контролировать детей, одеваться тепло и не игнорировать болевые ощущения, «которые на праздниках россияне по тем или иным поводам испытают впервые в жизни (будь то несварение желудка или порванная связка.— “Ъ”)».
Заведующий травматологическим отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии депздрава Сергей Никишов в основном говорил про то, что родители позволяют детям кататься на тюбингах, ледянках и санках с необорудованных горок и без защиты.
Еще одна частая проблема — дети набиваются на горки на детских площадках и просто выпадают с них, получая травмы.
Любая новогодняя елка в доме — опасна, продолжил
Пиротехнику нужно покупать, требуя сертификат, и, конечно же, запускать ее на площадках без помех в виде деревьев и проводов. И уже тем более — не на соседские балконы.
Если же пиротехника не сработает, изделие нужно оставить в воде не менее чем на два часа (безопасно ли при этом нести его домой с улицы в руках, чтобы положить в тазик, спасатель не пояснил).
Впрочем, такие случаи не должны возникнуть: Роскачество три недели назад проверило точки продаж пиротехники в Москве и удостоверилось, что на всю продукцию есть сертификаты. Те же изделия, которые были проверены, обладают высоким качеством, заверила замруководителя организации Елена Саратцева. Хотя почти все они китайские. При этом самые дорогие салюты — не значит самые хорошие, добавила госпожа Саратцева. В частности, были проверены изделия стоимостью от 550 до 1999 руб. с количеством зарядов от 18 до 20: «Исследовали на яркость и время работы. Самый долгий фейерверк (салютная батарея.— “Ъ”) — работал 39 секунд и стоил 1065 руб. Фейерверк с максимальной яркостью — 1686 руб.».
Под конец
Владимир Хейфец.