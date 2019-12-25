10:22 (мск), источник: РИА Новости
Кот Мостик лично встречал пассажиров первого поезда в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала
«Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично», — говорится в Instagram
На самом видео запечатлен момент прохождения поезда через арку моста и сам мурлыкающий кот.