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10:22 (мск), источник: РИА Новости

Кот Мостик лично встречал пассажиров первого поезда в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Кот-блогер Мостик опубликовал видео встречи первого пассажирского поезда, прошедшего по мосту через Керченский пролив.

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8
фотографий
8
фотографий

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Поезд маршрутом Санкт-Петербург — Севастополь прошел по мосту в ночь со вторника на среду, ближе к трем часам утра.

«Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично», — говорится в Instagram кота-талисмана Крымского моста.

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На самом видео запечатлен момент прохождения поезда через арку моста и сам мурлыкающий кот.

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23 декабря© Ньюстюб
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