11:13 (мск), источник: Секрет Фирмы
В России предложили раздать квартиры многодетным семьям
Многодетные семьи должны получать квартиры от государства бесплатно или под льготную ипотеку, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки», — сказала спикер на
Бесплатные квартиры будут серьёзной мотивацией для многодетной семьи, считает Матвиенко. Государство уже сделало первые шаги — при рождении третьего и последующих детей родителям выплатят компенсацию ипотеки в размере 450 000 рублей.
Повышение рождаемости заложено в национальном проекте «Демография», который действует в России до 2024 года. До конца 2023 года 185 000 семей с двумя и более детьми смогут взять ипотеку по льготной ставке 6% годовых. К концу действия нацпроекта коэффициент рождаемости по стране должен достичь 1,7 ребёнка на одну женщину.
Анатолий Круглов