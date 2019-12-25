Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Как в космосе тестируются лекарства Медицинские исследования на МКС уже привели к получению высокоэффективных лекарств
Фоторепортажи
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
20Победители самых престижных фотоконкурсов 2019 года
11:08 (мск), источник: RNS

Россияне рассказали о своих мечтах

Наиболее часто встречающиеся мечты у россиян — здоровье для себя и близких, а также улучшение жилищных условий для семьи. Об этом мечтают по 10% жителей страны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Наиболее часто называемые заветные мечты россиян — здоровье для себя и близких (10%) и улучшение жилищных условий для семьи (10%). Почти каждый десятый россиянин (8%) мечтают о путешествиях, 7% — о том, чтобы вырастить детей и внуков, мечтают об успехе в их жизни», — говорится в исследовании.

Читайте также
Опрос: самые счастливые в России люди работают в медицине, фармацевтике и на госслужбе

Около 6% опрошенных мечтают о повышении уровня жизни и материальном благополучии, 5% хотят жить у моря, а 4% — чтобы не было войны. При этом три четверти (75%) респондентов считают, что мечта должна быть реализуемой, с планами и сроками.

«Только каждый десятый считает, что мечта должна быть несбыточной (10%) или что лучше не иметь мечты (13%)», — показал опрос.

Кроме того, 73% опрошенных в разной степени прилагают усилия для осуществления своей мечты, а 89% заявили, что им уже удавалось осуществить свои мечты. При этом 45% считает, что осуществление мечты зависит от личностных усилий, а 41% — от удачного стечения обстоятельств или других людей.

На вопрос о том, чего бы они хотели добиться в жизни, большая часть россиян (90%) ответила, что хочет создать счастливую семью и воспитать хороших детей, прожить честную жизнь (86%), иметь надежных друзей (85%).

«Увеличилась популярность мечты о том, чтобы иметь интересную работу (77%) — год назад считали, что могут её достичь или уже достигли 73%. Завершает топ-5 рейтинга самых реализуемых мечтаний мечта о хорошем образовании (69%)», — говорится в исследовании.

Читайте также
Путин пообщался с мальчиком, чью мечту исполнил в рамках «Елки желаний»: здравствуй, Андрюша
Во время загрузки произошла ошибка.
23 декабря© Ньюстюб
 Юрий Антонов отреагировал на слова Наргиз о России
Путин пошутил над взявшим колбасу полпредом
Захарова назвала причину недопонимания между Польшей и Россией
Избитую тетей девочку из Ингушетии выписали из больницы
Александр Овечкин поужинал с Дональдом Трампом
Кот Мостик встретил пассажиров первого поезда в Крым (видео)
В Эфиопии обнаружили легендарный затерянный город
Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные
В Думе предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Сделано в России. Главные прорывы 2019 года Много удивительного и странного.
Кино
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом Родственников певца переодели к празднику стилисты шоу Александра Васильева
Авто
Nissan запатентовал в России седан Sentra Получение патента говорит о том, что японская компания может возобновить продажи этой машины в нашей стране. Sentra в России продавалась до 2017 года, а новое поколение модели представили месяц назад на автосалоне в Лос-Анджелесе
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
59-летний Олег Меньшиков станет отцом в первый раз Жену режиссера заподозрили в беременности
Леди
Алексей Чадов вышел в свет с таинственной брюнеткой Пара появилась на премьере фильма.
Новости партнеров
Рождество в парках. Бесплатные развлечения для россиян
Впереди камера на полосу. Вот почему движение в Москве уже не так опасно
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь