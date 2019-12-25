Россияне рассказали о своих мечтах

«Наиболее часто называемые заветные мечты россиян — здоровье для себя и близких (10%) и улучшение жилищных условий для семьи (10%). Почти каждый десятый россиянин (8%) мечтают о путешествиях, 7% — о том, чтобы вырастить детей и внуков, мечтают об успехе в их жизни», — говорится в исследовании.
Около 6% опрошенных мечтают о повышении уровня жизни и материальном благополучии, 5% хотят жить у моря, а 4% — чтобы не было войны. При этом три четверти (75%) респондентов считают, что мечта должна быть реализуемой, с планами и сроками.
«Только каждый десятый считает, что мечта должна быть несбыточной (10%) или что лучше не иметь мечты (13%)», — показал опрос.
Кроме того, 73% опрошенных в разной степени прилагают усилия для осуществления своей мечты, а 89% заявили, что им уже удавалось осуществить свои мечты. При этом 45% считает, что осуществление мечты зависит от личностных усилий, а 41% — от удачного стечения обстоятельств или других людей.
На вопрос о том, чего бы они хотели добиться в жизни, большая часть россиян (90%) ответила, что хочет создать счастливую семью и воспитать хороших детей, прожить честную жизнь (86%), иметь надежных друзей (85%).
«Увеличилась популярность мечты о том, чтобы иметь интересную работу (77%) — год назад считали, что могут её достичь или уже достигли 73%. Завершает топ-5 рейтинга самых реализуемых мечтаний мечта о хорошем образовании (69%)», — говорится в исследовании.