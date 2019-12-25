Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы

Девочка вышла из больницы в сопровождении своей мамы, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, своего лечащего врача и президента НИИ Леонида Рошаля. Девочка улыбалась, с интересом рассматривала журналистов и бегала между установленными видеокамерами.
Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве.
В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. В отношении тети девочки было возбуждено уголовное дело. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки.
Тете девочки предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда малолетнему, по которой ей грозит до 10 лет лишения свободы, она находится под стражей. Что касается матери ребенка, Кузнецова сообщала, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении ее родительских прав, женщина стала законным представителем своей дочки.