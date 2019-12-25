11:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Миллионы верующих во всем мире встретили католическое Рождество (фото)
Один из главных христианских праздников, Рождество, отмечают миллионы католиков, протестантов и представители некоторых других конфессий.
В разных городах мира в канун католического Рождества прошли службы.
Праздновать Рождество начинают вечером 24 декабря с восходом первой звезды — именно она возвещает о появлении на свет Иисуса. Празднование продолжится восемь дней — с 25 декабря по 1 января.
Люди верят, что этот день наполнен волшебством. Один из главных символов Рождества — добрый волшебник