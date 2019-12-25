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11:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Миллионы верующих во всем мире встретили католическое Рождество (фото)

Один из главных христианских праздников, Рождество, отмечают миллионы католиков, протестантов и представители некоторых других конфессий.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В разных городах мира в канун католического Рождества прошли службы.

Праздновать Рождество начинают вечером 24 декабря с восходом первой звезды — именно она возвещает о появлении на свет Иисуса. Празднование продолжится восемь дней — с 25 декабря по 1 января.

Люди верят, что этот день наполнен волшебством. Один из главных символов Рождества — добрый волшебник Санта-Клаус, который дарит подарки. Его прообразом стал святой Николай Чудотворец. А традиция вручать в этот день подарки восходит к евангельскому рассказу о волхвах, которые пришли поклониться новорожденному Иисусу и принесли с собой дары.

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