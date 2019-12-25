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13:38 (мск), источник: Интерфакс

СКР проверит бизнесмена, собравшегося продать красноярское село вместе с людьми

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что в Красноярском крае предприниматель объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу — вместе с фермой, складом и даже домами с живущими в них людьми.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, соответствующее поручение Бастрыкин дал руководству территориального следственного управления.

Ранее телеканал НТВ сообщил, что на крупном интернет-сервисе появилось объявление о продаже красноярского села Васильевка. Купить предлагается 45 домов и животноводческий комплекс за 20 миллионов рублей.

В сюжете канала рассказывалось, что история о том, как бизнесмен стал владельцем целого села «запутанная»: в 90-е годы руководитель минусинского строительного комбината получил в бессрочное пользование земли для производства сельхозпродукции, а потом неожиданно для людей стал его хозяином. По данным журналистов телеканала, со временем некоторые жители смогли приватизировать свои дома, но таких меньшинство. Больше всего селяне опасаются, что предприниматель запретит им покосы, тогда им будет нечем кормить животных.

В сюжете отмечалось, что с 90-х годов Земельный кодекс РФ сильно изменился: по закону бизнесмену не могут принадлежать ни лес, ни дороги, ни тем более населенный пункт. Он не прошел обязательную перерегистрацию, а в продлении аренды земли ему было отказано судом.
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