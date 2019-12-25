Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
20Победители самых престижных фотоконкурсов 2019 года
14:53 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, как передвигался «загадочный гоминид»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученые закончили изучение останков доисторического примата Oreopithecus bambolii, известного как «загадочный гоминид». Наконец-то найден ответ на вопрос, на протяжении десятков лет вызывавший споры среди палеонтологов, — как передвигалось существо.

Источник: S. Bambi / University of Florence

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Останки Oreopithecus bambolii — позднемиоценового примата ореопитека, жившего примерно 6,7−8,3 миллионов лет назад, находили на территории нынешней Сардинии и Северной Италии с конца XIX века. Но до последнего времени среди ученых не было единодушного мнения по поводу его способа передвижения — ходил ли «загадочный гоминид» на двух или на четырех конечностях и умел ли он лазить по деревьям.

Новость
Ученые выяснили, когда люди впервые попробовали алкоголь

Ученые из США, Италии, Швейцарии и Испании детально изучили с помощью современных методов самый полный скелет ореопитека мужского пола весом около 30 килограмм, обнаруженный в угольной шахте в 1958 году, а ныне хранящийся в Музее натуральной истории Флорентийского университета.

Реконструкция нижней части туловища примата показывает, что «загадочный гоминоид» не ходил вертикально и не лазил по деревьям. Его торс по строению похож на торс современного гиббона. В отличие от современных приматов, у него пять поясничных позвонков вместо четырех, а строение таза отличается от всех других известных приматов — современных (шимпанзе, горилл и орангутанов) или древних (ардипитеков или австралопитеков). Он имел поперечную ориентацию крыльев подвздошной кости, как у всех гоминидов, а длина седалищной кости напоминает миоценовых приматов.

Авторы считают, что такое строение таза было более подходящим для передвижения на задних конечностях, чем у современных обезьян, но недостаточно жестким для того, чтобы ходить в вертикальном положении, как люди.
Новость
Ученые опровергли одну из версий происхождения человека

По мнению ученых, жесткости туловища и таза было недостаточно и для того, чтобы лазить по деревьям.

Исследователи полагают, что ореопитек мог ходить на двух ногах, но предпочитал передвигаться на четырех конечностях, а карабкаться по деревьям у него не было необходимости, так как ему никто не угрожал. Этот вид в течение двух миллионов лет эволюционировал на изолированных островах Средиземного моря, где не было хищников. О том, что гоминид большую часть времени двигался по земле, говорят и изменения в костях и суставах его рук и ног.

Предполагается, что животное было приспособлено к обитанию в зарослях болотного тростника, а не в саванне или в лесах. Поэтому ореопитека еще называют болотной обезьяной.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Путин обозначил правительству задачу номер один
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
На Украине возбудили уголовное дело из-за поезда в Крым
Кремль ответил на критику Лукашенко
Названы 19 главных скандалов 2019 года
Ученые выяснили, когда начинается старение организма
Врачи рассказали, как «социальный джетлаг» мешает работать зимой
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Сделано в России. Главные прорывы 2019 года Много удивительного и странного.
Кино
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом Родственников певца переодели к празднику стилисты шоу Александра Васильева
Горячие темы на Авто
Бывали у вас периоды, когда не было работы? 102
Гейзерная кофеварка 84
"Лох не мамонт, лох не вымрет" 71
Возродится ли крепостное право? 68
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Узнай, какая ты королева. Тест
"Мы виноваты": Познер расписался за грехи России
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Алексей Чадов вышел в свет с таинственной брюнеткой Пара появилась на премьере фильма.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь