14:53 (мск), источник: РИА Новости
Ученые выяснили, как передвигался «загадочный гоминид»
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученые закончили изучение останков доисторического примата Oreopithecus bambolii, известного как «загадочный гоминид».
Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Останки Oreopithecus bambolii — позднемиоценового примата ореопитека, жившего примерно 6,7−8,3 миллионов лет назад, находили на территории нынешней Сардинии и Северной Италии с конца XIX века. Но до последнего времени среди ученых не было единодушного мнения по поводу его способа передвижения — ходил ли «загадочный гоминид» на двух или на четырех конечностях и умел ли он лазить по деревьям.
Ученые из США, Италии, Швейцарии и Испании детально изучили с помощью современных методов самый полный скелет ореопитека мужского пола весом около 30 килограмм, обнаруженный в угольной шахте в 1958 году, а ныне хранящийся в Музее натуральной истории Флорентийского университета.
Реконструкция нижней части туловища примата показывает, что «загадочный гоминоид» не ходил вертикально и не лазил по деревьям. Его торс по строению похож на торс современного гиббона. В отличие от современных приматов, у него пять поясничных позвонков вместо четырех, а строение таза отличается от всех других известных приматов — современных (шимпанзе, горилл и орангутанов) или древних (ардипитеков или австралопитеков). Он имел поперечную ориентацию крыльев подвздошной кости, как у всех гоминидов, а длина седалищной кости напоминает миоценовых приматов.
По мнению ученых, жесткости туловища и таза было недостаточно и для того, чтобы лазить по деревьям.
Исследователи полагают, что ореопитек мог ходить на двух ногах, но предпочитал передвигаться на четырех конечностях, а карабкаться по деревьям у него не было необходимости, так как ему никто не угрожал. Этот вид в течение двух миллионов лет эволюционировал на изолированных островах Средиземного моря, где не было хищников. О том, что гоминид большую часть времени двигался по земле, говорят и изменения в костях и суставах его рук и ног.
Предполагается, что животное было приспособлено к обитанию в зарослях болотного тростника, а не в саванне или в лесах. Поэтому ореопитека еще называют болотной обезьяной.