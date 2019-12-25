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13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник добавляет на старые картины современные реалии

Иногда сложно догадаться, в чем подвох.

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9
фотографий
9
фотографий

Художник Дэйв Поллот прославился своим необычным подходом к изобразительному искусству. Он находит в комиссионных магазинах классические картины и добавляет на них современных героев и элементы поп-культуры.

Этот проект он запустил в 2012 году в качестве шутки. Тогда он поспорил с женой, что превратит ненужную картину в привлекательную для покупателей, изменив ее общую эстетику.

Проект оказался настолько удачным, что вскоре Поллот начал выставлять обновленные картины в галереях и продавать их.

Екатерина Гура

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