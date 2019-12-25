13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник добавляет на старые картины современные реалии
Иногда сложно догадаться, в чем подвох.
Художник Дэйв Поллот прославился своим необычным подходом к изобразительному искусству. Он находит в комиссионных магазинах классические картины и добавляет на них современных героев и элементы
Этот проект он запустил в 2012 году в качестве шутки. Тогда он поспорил с женой, что превратит ненужную картину в привлекательную для покупателей, изменив ее общую эстетику.
Проект оказался настолько удачным, что вскоре Поллот начал выставлять обновленные картины в галереях и продавать их.
Екатерина Гура