12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Старые стены во Франции украсили сказочными монстрами (фото)
3D-граффити словно оживают на глазах у зрителя.
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3D-граффити словно оживают на глазах у зрителя.
Уличный художник Скаф находит обветшалые стены в разных уголках родной Франции и рисует впечатляющие трехмерные изображения динозавров, драконов, призраков, скелетов и сказочных персонажей.
Чтобы подчеркнуть 3D-эффект, Скаф появляется в кадре сам и становится частью изображения. Он может «покормить» нарисованную крысу кусочком сыра или потянуть лягушку за язык.
Анна Лысенко