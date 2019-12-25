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12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Старые стены во Франции украсили сказочными монстрами (фото)

3D-граффити словно оживают на глазах у зрителя.

Уличный художник Скаф находит обветшалые стены в разных уголках родной Франции и рисует впечатляющие трехмерные изображения динозавров, драконов, призраков, скелетов и сказочных персонажей.

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Чтобы подчеркнуть 3D-эффект, Скаф появляется в кадре сам и становится частью изображения. Он может «покормить» нарисованную крысу кусочком сыра или потянуть лягушку за язык.

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Анна Лысенко

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