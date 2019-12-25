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14:24 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, когда начинается старение человека

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Химики МГУ выяснили, что старение человека начинается в момент зачатия или практически сразу после него, сообщает пресс-служба университета.

Источник: РИА Новости

«Анализ эпигенетических меток ДНК… позволяет говорить о том, что старение… начинается сразу после образования организма — то есть, по сути, в момент зачатия или вскоре после него», — приводит пресс-служба слова сотрудницы НИИ физико-химической биологии имени Белозерского (там расположена лаборатория старения МГУ) Эльвиры Кинзиной.

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В университете напомнили, что среди ученых существует множество мнений о том, когда человек начинает стареть. Классической точкой зрения считается, что старение — это увеличение вероятности смерти. Сотрудники МГУ отмечают, если рассматривать большую выборку, то видно, что в первые годы жизни смертность высока, затем она снижается и достигает минимума примерно к девяти годам, после чего начинает монотонно увеличиваться.

Как отмечает профессор МГУ Вадим Гладышев, в своей работе ученые придерживались идеи, что старение — это накапливающиеся в организме разнообразные повреждения, из-за которых постепенно и наблюдается утрата функций отдельных клеток, тканей, органов и систем. Именно такое накопление повреждений и начинается сразу после зачатия.

То, что в молодые годы риск смерти высок, связано не со старением, а с неудачными сочетаниями генетических аллелей. Этому, как утверждают ученые, есть косвенные подтверждения.

Сотрудники НИИ ФХБ имени Белозерского МГУ изучали вопрос старения человека совместно с коллегами из Гарварда. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

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