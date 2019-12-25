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13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Вышивальщица воссоздала съемку с дрона (фото)

Необычная техника и яркие комбинации цветов.

Жительница Девона вышивает удивительно реалистичные пейзажи сельской Англии, которые напоминают фотографии, сделанные с высоты птичьего полета.

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Мастерица, известная в Сети как Виктория Роуз, воссоздает желтые и зеленые лоскуты полей с живыми изгородями, которые видит поблизости от родного дома.

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«Я считаю, что цвет является ключевым в моей вышивке. Цвета могут вызывать такое разнообразие эмоций! Наверное, я подчеркиваю цвет по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что яркий цвет означает больше оптимизма», — рассказала художница в интервью Bored Panda.

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Анна Лысенко

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