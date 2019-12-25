Американец получил пожизненное за кражу 9 долларов

Американские СМИ всколыхнула история Вилли Симмонса, заключенного из Алабамы.
В 1982 году этот человек был осужден за кражу 9 долларов и приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Он провел за решеткой уже 38 лет.
Историю Симмонса пересказала журналистка Бет Шелберн, которая изучает последствия так называемых «Законов трёх преступлений», получивших распространение в США во второй половине ХХ века. В частности, в Алабаме в 1977 году был принят Акт о рецидивистах (Habitual Felony Offender Act), согласно которому за повторное уголовное преступление суды должны приговаривать преступников к длительному сроку.
Вилли Симмонс в юности был наркозависимым. Он провел в тюрьме около года за незначительное преступление, а когда вышел на свободу, вернулся к наркотикам и попался на мелкой краже. В итоге в 25 лет он получил пожизненный срок.
По словам Симмонса, он не видел посетителей с 2005 года, когда умерла его сестра. Мужчина уже не помнит точно, сколько лет провел в тюрьме и как долго отбывал срок в первый раз.
Журналистка надеется, что такие истории подтолкнут штат пересмотреть уголовное законодательство.