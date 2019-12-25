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14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец получил пожизненное за кражу 9 долларов

Он провел за решеткой уже 38 лет.

Американские СМИ всколыхнула история Вилли Симмонса, заключенного из Алабамы.

В 1982 году этот человек был осужден за кражу 9 долларов и приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Он провел за решеткой уже 38 лет.

Историю Симмонса пересказала журналистка Бет Шелберн, которая изучает последствия так называемых «Законов трёх преступлений», получивших распространение в США во второй половине ХХ века. В частности, в Алабаме в 1977 году был принят Акт о рецидивистах (Habitual Felony Offender Act), согласно которому за повторное уголовное преступление суды должны приговаривать преступников к длительному сроку.

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Вилли Симмонс в юности был наркозависимым. Он провел в тюрьме около года за незначительное преступление, а когда вышел на свободу, вернулся к наркотикам и попался на мелкой краже. В итоге в 25 лет он получил пожизненный срок.

По словам Симмонса, он не видел посетителей с 2005 года, когда умерла его сестра. Мужчина уже не помнит точно, сколько лет провел в тюрьме и как долго отбывал срок в первый раз.

Журналистка надеется, что такие истории подтолкнут штат пересмотреть уголовное законодательство.

Анна Лысенко

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