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14:59 (мск), источник: Lenta.Ru

У половины депутатов Госдумы нашли лишний вес

Почти половина депутатов Госдумы имеет лишний вес. Об этом заявила врач-диетолог Марият Мухина, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Источник: Reuters

По словам Мухиной, такое число парламентариев страдает ожирением. «Так, у 121 (26,9 процента) депутата мы можем наблюдать первую степень ожирения, у 64 (14,2 процента) — вторую, а у 11 (2,4 процента) — третью степень ожирения», — сказала она.

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Мухина добавила, что 56 процентов — 253 человека — состава нижней палаты парламента имеют нормальный вес. Как рассказала врач-диетолог, больше всего ожирению подвержены депутаты-мужчины — их в Госдуме больше всего. В то же время специалист не исключила, что в ее анализе есть погрешности, так как диагностика была проведена визуально по фотографиям трехлетней давности.

«За это время кто-то из них мог похудеть», — резюмировала врач.

16 декабря врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что избавиться от внутреннего жира, который называется висцеральным и у мужчин часто выражается в виде «пивного живота», возможно с помощью сбалансированной диеты. По ее словам, висцеральный жир скапливается вокруг органов брюшной полости из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Они, в свою очередь, могут привести к диабету, атеросклерозу, гипертонии и одышке.

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