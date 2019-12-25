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15:25 (мск), источник: N + 1

В Китае родилось новое поколение генетически совместимых с человеком свиней

Эти животные прошли два раунда генетического редактирования.

Источник: Hans/СС0

Компания eGenesis, которая специализируется на производстве генетически модифицированных свиней для пересадки органов человеку, сообщила о рождении многократно отредактированных животных. Они потеряли три гена, приобрели девять, а также лишились 25 размножающихся в геноме вирусов. При этом свиньи совершенно здоровы и фертильны, а их клетки не вызывают агрессии у компонентов человеческой иммунной системы. Клинические испытания пересадок на людях планируются в ближайшие годы. Препринт работы выложен на портале bioRxiv.

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На пути к трансплантации животных органов человеку стоят три препятствия. Первое — физиологическая совместимость: орган должен подходить по размеру, строению и функциям. В этом смысле удобным объектом является свинья, многие органы которой — например, сердце или почки — несущественно отличаются от человеческих.

Второе препятствие — иммунное отторжение. Организм человека реагирует настороженно на любые незнакомые молекулы, но некоторые — например, сахара на поверхности чужих клеток — вызывают особенно сильную агрессию.

Наконец, третье — это вирусы, которые носит в своем геноме каждый организм. Речь идет не об активных вирусах, которые вызывают эпидемии, а об эндогенных, то есть таких, которые не убивают клетку, а размножаются только в пределах ее ядра. Но если собственные вирусы клетка еще как-то держит под контролем, то если чужие клетки заразят ее новыми вирусами, то с последствиями их размножения она может не справиться.

Для того, чтобы орган свиньи стал совместим с человеком, с учетом всех этих требований, необходимо внести изменения сразу в ряд генов.

Сначала этого пытались добиться посредством генных нокаутов, и сердце свиньи с несколькими нокаутами продержалось в организме павиана целых три года.

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Но в 2015 году американский генетик Джордж Черч и китайский биолог Лухань Ян основали компанию eGenesis, целью которой стало создание свиней, модифицированных сразу по множеству генов. Через некоторое время ученые во главе с Черчем отчитались о том, что им удалось полностью очистить клетки свиней от эндогенных ретровирусов. Теперь же Черч и Ян сделали следующий шаг: создать одновременно «безвирусных» и иммунологически совместимых животных.

Для этого исследователям из eGenesis пришлось разработать многоступенчатый протокол. Для начала они взяли культуру фибробластов из уха обычной свиньи. С помощью электропорации в них ввели молекулы системы CRISPR/Cas9 чтобы вырезать из ДНК три гена, которые вызывают наиболее сильное отторжение в организме человека. Одновременно с тем в клетки ввели плазмиду с девятью новыми, уже человеческими генами, которые отвечают за подавление иммунного ответа и процессов свертывания крови. Таким образом, получившиеся клетки должны были не только не вызывать иммунную агрессию, но и подавлять ее.

Убедившись в том, что редактирование прошло успешно, ученые извлекли ядра фибробластов и поместили их в безъядерные яйцеклетки — это давно отработанный метод клонирования. Из яйцеклеток развились зародыши, которые подсадили суррогатным матерям, а те родили поросят первого поколения.

Эти поросята еще несли в себе вирусы, но уже должны были получиться иммунологически совместимы с человеком.

Из их организма ученые снова выделили культуру фибробластов и провели в ней следующий этап редактирования: опять же, с помощью электропорации в клетки ввели систему CRISPR/Cas9, которая атаковала ген обратной транскриптазы — ключевого фермента, с помощью которого в геноме размножаются эндогенные вирусы. После этого ядра клеток так же выделили, поместили внутрь яйцеклеток и получили поросят второго поколения. Свиньи, таким образом, потеряли три гена, получили девять, и так же лишились двадцати пяти активно размножающихся вирусов.

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Исследователи проверили, что отредактированные свиньи генетически стабильны. В их клетках действительно экспрессировались восемь из девяти человеческих генов и «молчали» гены, вызывающие иммунное отторжение. Ученые проверили геном животных на следы нецелевого (офф-таргет) редактирования и нашли несколько «промахов» CRISPR/Cas9, однако они не затронули белок-кодирующие участки ДНК.

Сами животные при этом были физиологически здоровы и фертильны. Несмотря на вмешательство в их иммунитет и систему свертывания крови, их анализы крови были в пределах нормы. Никакого влияния редактирования на работу сердца, печени и почек свиней ученые тоже не обнаружили.

Наконец, исследователи проверили, приобрели ли генетически отредактированные свиньи требуемые для трансплантации свойства. Сначала они выделили культуру клеток из стенок сосудов свиней и обработали ее человеческими иммуноглобулинами: они связывались с модифицированными клетками на 90 процентов меньше, чем с обычными. Затем на эти клетки подействовали человеческими белками комплемента — они реагируют на присутствие чужеродных клеток даже раньше, чем иммуноглобулины — но система комплемента активировалась не чаще, чем в случае с собственными, человеческими клетками.

Таким образом, ученым удалось создать животных, клетки которых не вызывают немедленной агрессии человеческого иммунитета.
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Несмотря на то, что иммунная система может среагировать на чужеродные клетки потом, распознав на них более редкие белки, с этим можно справиться с помощью иммуносупрессоров. Редактирование же позволяет избежать острого отторжения и выиграть время, за которое орган успеет прижиться внутри тела. В интервью Science Ян уточнила, что в 2020 году компания планирует сосредоточиться на доклинических испытаний, но рассчитывает перейти к исследованиям на людях в ближайшие пять лет.

В этом году мы уже несколько раз писали о новостях из мира трансплантации органов и тканей. Так, недавно человеку пересадили кожу свиньи — тоже генетически модифицированной, правда, только по одному гену. В Японии пациент впервые получил роговицу из репрограммированных стволовых клеток. А американские врачи отчитались о здоровье первого в мире мужчины, которому пересадили одновременно мошонку и пенис — говорят, у него все хорошо.

Полина Лосева

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