15:39 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
«Социальный джетлаг» мешает людям работать зимой
Как повысить продуктивность в условиях нехватки света.
Зимой люди чаще опаздывают или вовсе не приходят на работу и учебу. Особенно низкие показатели продуктивности обычно фиксируются в январе и феврале. Такое выводы представили авторы исследования, опубликованного в британском научном издании Journal of Biological Rhythms.
Зимой биологические часы человека не совпадают с его распорядком дня — это происходит
В темное время суток у нас вырабатывается индикатор или медиатор сна. Когда темно, у нас наступает сонливость, потому что он вырабатывается. Прежде чем попасть в помещение, мы идем большую часть времени по темным улицам темного города. Что еще может так же влиять? Солнечные лучи способствуют тому, что за счет витамина А у нас включаются палочки наши, колбочки, а недостаточное освещение приводит к тому, что наш глаз устает и начинает болеть, и мы испытываем депрессию, потому что идет недостаточная выработка серотонина и дофамина.
Немецкий хронобиолог Тиль Реннеберг считает, что стоит синхронизировать биологические часы и рабочий график — позволить людям приходить на работу позже. По его мнению, это увеличит продуктивность и сократит количество больничных.
Однако справиться можно и менее радикальными методами — например, специальным освещением, рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин:
«Не все подвержены сезонной депрессии, это только определенная категория пациентов. Проблема достаточно решается неплохо сейчас — используется либо специальный световой прибор, световая лампа, либо человек компенсирует недостаток света пребыванием в тех местах, где солнечная освещенность более или менее представлена. Но, в основном, это компенсируется за счет специальных ламп, в которых нуждаются люди, действительно чувствительные к нехватке света. В основном, это люди, которые имеют темную радужную оболочку глаза».
Согласно результатам исследований уральского отделения РАН люди, которые регулярно работают в темное время.суток, чаще болеют и страдают ожирением.