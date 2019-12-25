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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке США нашли гориллу с «человеческими» пальцами

Они не черные, а розовые.

Горилла по кличке Анака из зоопарка Атланты в США привлекла к себе особое внимание посетителей.

У обезьяны небольшое нарушение пигментации, из-за чего часть ее руки не черная, а розовая. Присмотревшись к Анаке поближе, гости зоопарка были поражены: ее пальцы оказались очень похожими на человеческие. Эффект усиливают и ногти, которые растут у приматов вместо когтей.

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Как известно, руки людей отличаются от рук приматов тем, что приспособлены к изготовлению и использованию орудий. Ученые выделяют такие признаки рабочей руки, как сильное запястье, противопоставление большого пальца кисти и широкие, уплощённые и укороченные конечные фаланги пальцев.

Считается, что трудовая кисть сформировалась около 1,8 миллионов лет назад.

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Анака
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Анна Лысенко

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