15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке США нашли гориллу с «человеческими» пальцами
Они не черные, а розовые.
Горилла по кличке Анака из зоопарка Атланты в США привлекла к себе особое внимание посетителей.
У обезьяны небольшое нарушение пигментации,
Как известно, руки людей отличаются от рук приматов тем, что приспособлены к изготовлению и использованию орудий. Ученые выделяют такие признаки рабочей руки, как сильное запястье, противопоставление большого пальца кисти и широкие, уплощённые и укороченные конечные фаланги пальцев.
Считается, что трудовая кисть сформировалась около 1,8 миллионов лет назад.
Анна Лысенко