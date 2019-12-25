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17:25 (мск), источник: Forbes

Расцвет крафта и коктейли в Instagram: Bloomberg назвал главные алкогольные тренды десятилетия

Уходящее десятилетие заметно изменило алкогольный рынок: появились новые напитки, изменились способы употребления привычных, и возникла новая профессия по выгодному представлению коктейлей в соцсетях.

2010-е годы оставили немало дурных трендов, которые диктуют, какой алкоголь и как именно надо пить, но есть и те, к которым захочется вернуться, пишет Bloomberg. Некоторые новшества десятилетия будут определять, что мы будем пить как в 2020 году, так и в последующие годы, уверено агентство.

Расцвет крафтовых напитков. В 2010 году в США было 195 небольших независимых производителей алкоголя, а к 2018 году это число достигло 1586, приводит Bloomberg данные статистического сервиса Statista. Особую популярность в США получили «произведенные вручную» водка, джин, ром и виски. Успех крафта признали даже традиционные производители: например, Proximo и Remy Cointreau решили инвестировать в небольшие производства, купив в них мажоритарную долю.

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Алкоголь от знаменитостей. В 2010-х около десятка известных селебритиз запустили свои бренды алкогольных напитков. Среди них водка Born & Bred от актера Ченнинга Татума, виски Heaven’s Door от музыканта Боба Дилана, виски Virginia Black от репера Дрейка, текила Villa One от Ника Джонаса и ром Ron de Jeremy от порнозвезды Рон Джереми. Режиссер Стивен Содерберг производит напиток Singani 63, а актер Джордж Клуни занимался текилой Casamigos, пока не продал предприятие британскому производителю Diageo, выплатившему основателям $1 млрд. Это позволило актеру в 2018 году войти в список самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes. Актер Райан Рейнольдс в 2017 году начал выпускать джин Aviation, а Мэттью Макконахи был назначен креативным директором виски Wild Turkey и участвовал в создании одного из напитков бренда Longbranch. Кроме того, исполнившие главные роли в сериале «Во все тяжкие» Аарон Пол и Брайан Крэнстон запустили бренд мескаля Dos Hombres, а Кейт Хадсон анонсировала запуск водки из пшеницы без глютена и ГМО King Street.

Высококачественные смеси для коктейлей. Популярность элитного джина и безалкогольных коктейлей привела к тому, что появилась новая ниша тоников высокого качества и напитков для коктейлей с меньшим содержанием сахара, оттеснив обычную содовую. Лидером по производству смесей Bloomberg называет британскую компанию Fever Tree, которая в начале года оценивалась в $4,5 млрд. Теперь известные производители, как, например, Schweppes, тоже задумались о запуске своих премиальных напитков для коктейлей, отмечает агентство.

Слабоалкогольные напитки. Распространившиеся в 2010-х фриланс и удаленная работа не предполагают строгого графика и привычных дней для вечеринок, но никто не хочет сильно напиваться в понедельник. Решением оказались слабоалкогольные напитки: «Шприцы (например, итальянский коктейль Aperol Spritz. — Forbes) — это способ для людей расслабиться без того удара, который наносит крепкий алкоголь», — заметила специалист по алкогольным напиткам Линн Хаус. Подобные газированные коктейли и слабоалкогольные напитки на основе ароматных ликеров могут остаться популярными на долгое время, полагает Bloomberg.

Вкусы с горчинкой. В 2010-х вновь стали популярны эль IPA (Indian Pale Ale) и пиво на основе хмеля. Это показывает, что в США вновь вырос интерес к горчащим вкусам: бары закупают больше подобных напитков, спросом пользуются даже самые ярко выраженные и сильно горчащие напитки.

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Instagram. Звездами социальных сетей в уходящем десятилетии стали не только коты и еда, но и коктейли, особенно с пышными топингами, яркими вкусами или необычной формой подачи (например, коктейль «Малыш Йода», подающийся в бокале, оформленном в виде персонажа из сериала Disney «Мандалорец», или капсула с виски, которую нужно раздавить во рту. — Forbes).

Алкогольные бренды начали нанимать специалистов по дизайну коктейлей. Как рассказала Bloomberg консультант Александра Фаррингтон, однажды ее попросили создать привлекающий внимание концепт напитка, а каким он будет на вкус — неважно. Некоторые бары нанимают отдельных креативных директоров для подобных задач.

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