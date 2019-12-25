19:46 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянин приготовил оливье в бетономешалке
Россиянин Антон Кувшинников приготовил оливье с помощью бетономешалки. Видеоролик опубликован в Instagram.
Для создания большой порции традиционного блюда для новогоднего стола он подготовил несколько емкостей с нарезанными картофелем, морковью, зеленым горошком, солеными огурцами и колбасой. Для заправки салата ему потребовалось несколько пачек майонеза.
В беседе с Life автор видео подчеркнул, что строительную технику специально подготовили в соответствии со всеми санитарными нормами. «Сам лично пробовал салат. Мы покрывали специальным пищевым покрытием изнутри», — заверил он.
Кувшинников добавил, что работает в отделе продаж