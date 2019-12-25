Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Управлять компьютером силой мысли Ученые создали инструменты, чтобы люди могли управлять компьютером — с помощью электродов, вживленных в мозг
Фоторепортажи
1919 главных цитат 2019 года
11Что принесли журналисты на пресс-конференцию Путина
19:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин приготовил оливье в бетономешалке

Россиянин Антон Кувшинников приготовил оливье с помощью бетономешалки. Видеоролик опубликован в Instagram.

Для создания большой порции традиционного блюда для новогоднего стола он подготовил несколько емкостей с нарезанными картофелем, морковью, зеленым горошком, солеными огурцами и колбасой. Для заправки салата ему потребовалось несколько пачек майонеза.

Во время загрузки произошла ошибка.

В беседе с Life автор видео подчеркнул, что строительную технику специально подготовили в соответствии со всеми санитарными нормами. «Сам лично пробовал салат. Мы покрывали специальным пищевым покрытием изнутри», — заверил он.

Кувшинников добавил, что работает в отделе продаж интернет-магазина строительного оборудования и с помощью акции рассчитывает привлечь новых клиентов. По его словам, салат готовили специально для ролика, а блюда для корпоратива будут перемешиваться вручную.

Читайте также
 Раскрыта личность «лубянского стрелка»
«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»: кто и как боролся за власть 20 лет назад
Путин уволил ряд руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС
Как живет в колонии полицейский-миллиардер Захарченко (фото)
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Составлен календарь вымирания профессий
Названы 19 главных скандалов 2019 года
Ученые выяснили, когда начинается старение организма
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Сделано в России. Главные прорывы 2019 года Много удивительного и странного.
Кино
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом Родственников певца переодели к празднику стилисты шоу Александра Васильева
Авто
Все модели Lada подорожают в 2020 году Больше всего, на 3,8%, вырастет цена седана Vesta, на 2,9% будет поднята цена внедорожника Lada 4x4
Новости партнеров
Москва заботится. Пожилым москвичам доступны следующие льготы
Эффект МЦД. К чему привел запуск первых маршрутов
Льготы и досуг. Что делается для столичных пенсионеров
Заботливый город. Льготы, доступные пожилым москвичам
Популярные темы на «Детях»
Домохозяйкой быть стыдно? 757
Дорогие фальшивые фотосессии 211
Закрытие молочных кухонь 181
Поныть... (про "капуш") 135
Леди
Алексей Чадов вышел в свет с таинственной брюнеткой Пара появилась на премьере фильма.
Новости партнеров
Рождество в парках. Бесплатные развлечения для россиян
Первые результаты. "Кунцевская" и "Царицыно" разгрузились
Впереди камера на полосу. Вот почему движение в Москве уже не так опасно
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь