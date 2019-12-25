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22:23 (мск), источник: РИА Новости

Юристы не нашли логики в судебных актах о взыскании морального вреда

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Комиссия Ассоциация юристов России (АЮР) проанализировала вынесенные в 2019 году судебные акты о взыскании морального вреда и пришла к выводу об отсутствии логики при определении размера компенсации: одинаковые суммы присуждались, в частности, за травмы домашнего животного и за утрату родственника, говорится в сообщении АЮР.

Источник: РИА "Новости"

Тимирязевский суд Москвы, отмечает комиссия АЮР по вопросам определения размеров компенсации морального вреда, взыскал 10 тысяч рублей в пользу хозяина кота породы мейн-кун, которому во время стрижки сотрудники салона повредили лапы. Коту пришлось делать операцию, но в итоге он все равно не может опираться на задние конечности.

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Такую же сумму компенсации морального вреда — 10 тысяч рублей — Ростовский областной суд присудил в пользу брата и сестры погибшего от наезда поезда жителя Дагестана. Причем облсуд, подчеркнув, что жизнь человека и его права являются основной ценностью правового государства и цивилизованного общества, вдвое увеличил размер компенсации, присужденной первой инстанцией — Пролетарским райсудом Ростова-на-Дону.

По 5 тысяч рублей присудили суды в Нижегородской области и Республике Коми электромонтеру школы, сорвавшемуся со стремянки и получившему сложный перелом плеча, который повлек 30% утраты трудоспособности, и родителям девочки, получившей перелом позвоночника в танцевальном кружке из-за ненадлежащего контроля педагогов, после чего ребенок провел в больнице три недели.

По данным АЮР, максимальную компенсацию в 2019 году — 10 миллионов рублей — взыскал Мособлсуд по гражданскому иску в рамках уголовного дела в пользу вдовы убитого.

С целью завладения объектами недвижимости потерпевшего злоумышленники осуществили захват, удержание и убийство человека. Вдова предъявила требование о выплате 18 миллионов рублей компенсации морального вреда в связи со смертью мужа, но суд удовлетворил требования частично, поделив сумму на пятерых соучастников.

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По словам адвоката Ирины Фаст, председателяь комиссии АЮР, рекордной в России остается взысканная в 2014 году Санкт-Петербургским судом сумма в 15 миллионов рублей за врачебную ошибку при родах, повлекшую инвалидность и смерть ребенка. «Как видим из примеров, разница между взысканиями колоссальная, а логика — непонятная. Примеры крупных взысканий — единичные», — говорит Фаст.

В 2019 году комиссия АЮР провела социологическое исследование, результаты которого показали, что россияне считают справедливой компенсацию морального ущерба в размере от 2,5 миллиона до 17 миллионов рублей. Цель комиссии — разработать для судов методику определения ориентировочных размеров компенсаций и алгоритмы их расчета, которые позволят учесть специфику конкретной ситуации и стандартизировать судебное мнение.

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