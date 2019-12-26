10:22 (мск), источник: Ведомости
Почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны
43% россиян считают, что 2019 год был трудным для страны, выяснил ВЦИОМ (столько же было и в 2018 г.).
Еще 15% респондентов назвали его очень тяжелым, 30% — в целом хорошим и 4% — очень удачным. Личные оценки заметно выше: хорошим для себя и своей семьи 2019 год называют 47% (год назад — 50%), а трудным — 33% (28%). О том, что трудным будет и 2020 год, говорят в сумме 43% против 53%, надеющихся, что он все же станет хорошим. Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% — очень тяжелым.
Новогодние расходы россиян уменьшаются: на подарки, застолье и развлечения они планируют потратить в среднем 10 478 руб. — минимум за последние пять лет. В 2018 г. планировались расходы на 13 755 руб., а в 2017 г. — на 14 299 руб. Среди главных событий года респонденты назвали пенсионную реформу (о ее начале было объявлено в 2018 г.) и открытие железнодорожного моста в Крым (4%).
Новый год россияне обычно встречают в приподнятом настроении, перебить которое могут только действительно серьезные события, отмечает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «К счастью, в этом году в отличие от 2018-го таких не оказалось и настроение наших людей, серьезно снизившееся
Но пока приходится экономить даже на новогодних подарках и развлечениях, чтобы сохранить традицию щедрого новогоднего застолья.
Новый год люди действительно встречают в приподнятом настроении, согласен политолог Алексей Макаркин: «Объективно ситуация не особо хуже, чем в прошлом году. Пенсионная реформа — событие 2018 г., но она так запомнилась людям, что они до сих пор не могут отойти от нее. Она сохраняет актуальность и на долгосрочную перспективу, потому что у людей поменяется возраст выхода на пенсию, что тоже делает реформу актуальной и неприятной». Кроме того, когда людей спрашивают о настроениях, они смотрят в целом на то, что происходит, и если они недовольны политической сферой и экономической ситуацией, не видят для себя пока плюсов от нацпроектов, то у них все равно
То, что происходит с ценами и зарплатами, люди оценивают негативно, а с другой стороны, у
кого-торебенок родился или внук, есть обычные радости, и поэтому нет ощущения катастрофы.
«Его и в 1990-е гг. не было, хотя и продвигается идея, что эти годы были страшными, — тогда тоже было много простых радостей, и это компенсировало проблемы». Есть, наконец, и чисто психологический момент, добавляет Макаркин: «Если человек все время будет думать о плохом, приходя в магазин и покупая меньше продуктов, в том числе и на Новый год, то он впадет в уныние. Но работают защитные механизмы, которые не позволяют впадать в меланхолию, и многие стараются думать о хорошем и не связанном с